Le jeu vidéo autour de Gollum “très fidèle aux livres” de Tolkien

Avec son best-seller Les faire taire (traduction de Perrine Chambon et Elsa Maggion, Editions Calmann-Lévy, 2019), Ronan Farrow tisse un travail d’investigation aux airs de thriller, et dévoile les dessous de la fameuse affaire Weinstein. Comment elle a commencé, les obstacles rencontrés… La série HBO en sera la continuité, approfondissant les enquêtes sur les déclarations d'inconduite sexuelle faites à propos de Harvey Weinstein, Matt Lauer et d'autres personnalités, comme le rapporte The Hollywood Reporter.