Good Omens de retour pour une deuxième saison !

De bons présages, de son titre français, (trad. Patrick Marcel), est un roman de fantasy retraçant les quelques jours précédant l’Apocalypse, qui se déclenche à Londres, en 1999. Cette histoire farfelue avait été adaptée en 2019 par Amazon, en partenariat avec la BBC, retraçant le plan d’Aziraphale et de Crowley, un duo quelque peu surprenant.

C’est Neil Gaiman lui-même qui a annoncé l’arrivée d’une deuxième saison pour Good Omens, sur son site.

« Cela fait trente et un ans que Bons présages a été publié, ce qui signifie que trente-deux ans se sont écoulés depuis que Terry Pratchett et moi étions allongés dans nos lits respectifs dans une chambre d'hôtel de Seattle lors d'une World Fantasy Convention, et avons imaginé la suite. »

La nouvelle saison explorera donc des scénarios qui vont bien au-delà du livre, mais découlent bel et bien de l’imagination des deux auteurs : étant sur Terre depuis le début et avec l'Apocalypse contrecarrée, Aziraphale et Crowley retrouvent une vie normale et sans remous parmi les mortels, dans le Soho de Londres. C’est alors qu’un messager inattendu les présente avec un mystère étonnant...

« Tandis que Good Omens continue, nous serons de retour à Soho, et à travers le temps et l'espace, nous allons résoudre un mystère qui commence avec l'un des anges errant dans un marché de rue de Soho, sans aucun souvenir de qui il pourrait être, en route vers la librairie d'Aziraphale. »

Sans surprise, David Tennant et Michael Sheen seront tous deux de retour pour remettre leur costume d’ange et de démon.

Les décors, annonce Gaiman, sont déjà en place en Écosse, nouveau lieu de tournage pour cette deuxième saison.

Gaiman, qui a un accord global avec Amazon Studios, continue en tant que producteur exécutif. À ses côtés, Douglas Mackinnon – ce dernier reviendra également à la réalisation –, Rob Wilkins, John Finnemore – aussi co-scénariste –, et Josh Cole de BBC Studios Productions.