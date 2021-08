Développer la lecture en Afrique “au-delà de la salle de classe” 

L’édition africaine est fortement axée sur l’éducation — jusqu’à 90 % des ventes sur certains marchés — et la lecture est généralement considérée exclusivement comme un moyen de poursuivre sa scolarité ou d’acquérir des compétences professionnelles.

Parallèlement, de nombreux éditeurs africains sont trop dépendants de la vente aux gouvernements de manuels scolaires imprimés, un modèle commercial unique qui les a laissés sur le carreau lorsque le Covid-19 a fermé les écoles et encouragé l’apprentissage en ligne.

Le thème de l’APIF 2022, qui consiste à cultiver une culture de la lecture, est volontairement général pour attirer un large éventail d’innovations. Il pourrait s’agir, par exemple, de développer la chaîne de valeur de l’édition (auteurs, illustrateurs, traducteurs, agents littéraires, libraires, distributeurs, etc.) ou d’accroître l’accès aux livres, par exemple par le biais des bibliothèques publiques.

PANDEMIE: l'édition numérique en Afrique de l'Ouest

Le comité de l’APIF, dirigé par Bodour Al Qasimi, présidente de l’UIE, et composé d’éditeurs chevronnés du Ghana, du Kenya, du Nigeria, de la Tunisie et de l’Afrique du Sud, estime que cultiver la lecture pour le plaisir en Afrique — en particulier chez les enfants et les jeunes adultes — est susceptible d’apporter des avancées socio-économiques à l’échelle du continent à moyen et long terme.

La présidente de l’UIE assure : « Le plaisir de la lecture et ses énormes avantages pour le bien-être mental, la capacité intellectuelle et l’aptitude sociale sont à portée de main en Afrique, où 60 % de la population a moins de 25 ans. En outre, un secteur du livre diversifié est bon pour l’édition et ses nombreuses industries satellites qui emploient des centaines de milliers de personnes. »

Pour le directeur général de Dubai Cares et membre de son conseil d’administration, Dr Tariq Al Gurg : « La lecture est l’une des compétences de vie les plus essentielles, qui permet d’ouvrir l’esprit des gens à un monde de possibilités et de découvertes. Par conséquent, le fait d’inculquer et d’alimenter une culture de la lecture ne peut se limiter aux salles de classe et aux élèves. »

« Dubai Cares est confiant dans la réponse que l’APIF recevra pour ce défi, et se réjouit de l’impact qu’il aura sur la communauté africaine dans son ensemble, tous groupes d’âge confondus. »

Pour postuler

Du 1er juin au 31 août 2021, les entrepreneurs et innovateurs basés en Afrique peuvent présenter leurs idées via le site web de l’IPA, à l’adresse www.apinnovation.fund. Ils recevront ensuite un formulaire à remplir et à renvoyer à info@apinnovation.fund. Les finalistes seront sélectionnés par le comité de l’APIF.