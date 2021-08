All About Me !, les mémoires de l'acteur et réalisateur Mel Brooks

Ces mémoires couvriront tout de la vie de Brooks, en commençant par son enfance, avant d’aborder son service militaire, lors de la Seconde Guerre mondiale, ou encore ses premiers pas dans le monde du spectacle américain. Cet artiste a grandi au cœur de Brooklyn et, marqué par le décès de son père alors qu’il n’avait que deux ans, a usé depuis de la comédie pour ne pas sombrer dans la colère ou la tristesse. Un remède qui l’a mené, à l’âge de neuf ans, à choisir un futur qui s’inscrirait dans le monde glamour — mais pas que — du show business.

Penguin Random House, et en particulier sa filiale Ballantine Books, décrit cette autobiographie de 400 pages comme « une histoire captivante d'Hollywood et au-delà, racontée par l'un de ses initiés les plus célèbres ». Et ajouter que « ce témoignage de plus de 70 ans de travail incroyable sera, bien sûr, drôle, mais aussi irrévérencieux, ouvert et nostalgique, un peu comme le légendaire artiste lui-même ». Le livre devrait aussi contenir « des anecdotes inédites et en coulisses » de la carrière de Brooks.

Carrière hollywoodienne de taille, puisque l’acteur est un « EGOT » — le nom donné aux personnes qui ont remporté les quatre grands prix du divertissement aux États-Unis, soit un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony. Oui, tout ça.

« C'était joyeux et parfois doux-amer d'écrire ce livre et de voyager à travers les hauts et les bas de mon incroyable voyage de Brooklyn à Hollywood, en passant par Broadway », a déclaré Brooks, comme rapporté par Deadline. « J'espère que les fans de comédie apprécieront les histoires qui se cachent derrière mon travail et apprécieront vraiment de faire ce voyage remarquable avec moi. »

Cette autobiographie sera donc un mélange inédit « d'histoires de lutte, de réussite et de camaraderie », grâce à laquelle les lecteurs pourront découvrir plus précisément la vie et le travail de Mel Brooks.

Une publication étonnante qui survient après la biographie réalisée par Patrick McGilligan, Funny Man: Mel Brooks, datant de 2019. La même année, HBO avait diffusé un documentaire sur Brooks, intitulé Mel Brooks: Unwrapped. Enfin, en France, Giannalberto Bendazzi proposait une biographie en 1980, déjà, Mel Brooks, publiée aux éditions Glénat.

via The Guardian, The Bookseller et Rolling Stone