Objectifs de développement durable : 0,55 % du revenu national brut investi par la France

Adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat, promulguée par le président de la République, la loi de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales précise les engagements de la France dans le processus de réalisation des objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies.

Parmi les objectifs mis en avant par cette loi, relevons « [l]a promotion des droits humains, en particulier des droits des enfants, le renforcement de l'État de droit et de la démocratie et la promotion de la francophonie ». Notons que parmi les ODD se trouvent des objectifs liés à une éducation de qualité, l'égalité entre les sexes ou encore les inégalités réduites, qui peuvent toucher à la culture.

Concernant le budget défini par la France pour le développement solidaire, le pays « consacrera 0,55 % de son revenu national brut à l'aide publique au développement en 2022 », et « s'efforcera d'atteindre 0,7 % du revenu national brut en 2025 ». Pour 2022, cela représente 4,8 milliards €.

« Les ressources du fonds de solidarité pour le développement, alimentées par le produit des financements innovants, sont augmentées de 100 millions d'euros en 2022 par rapport à leur niveau de 2020 et 2021 et sont ainsi fixées à 838 millions d'euros en 2022, afin de financer les biens publics mondiaux », précise encore la loi. Ce montant sera financé à l'aide d'une partie du produit de la taxe sur les transactions financières, qui ne peut être inférieur à 528 millions €.

Protection de la diversité culturelle

La loi définit quelques objectifs et principes d'action pour la politique de développement solidaire et de lutte contre les inégalités mondiales, qui sera mise en œuvre dans le cadre de partenariats multipartites.

Parmi les objectifs ayant trait à la culture, notons la protection et la défense de « la diversité culturelle et linguistique, notamment l'usage de la langue française et du plurilinguisme au sein des enceintes multilatérales. Elle accorde une attention particulière à la francophonie et participe à la cohésion politique et économique de l'espace francophone. » À ce titre, « la France soutient les actions déployées par les institutions de la francophonie pour promouvoir la langue française et son apprentissage et pour améliorer l'accès à une éducation de qualité pour tous favorisant l'insertion civique, sociale et professionnelle », notamment en Afrique, précise la loi.

Dans le domaine des droits humains, la France s'engage pour les « libertés d'expression, de croyance et d'information », mais aussi « l'égalité entre les femmes et les hommes et les filles et les garçons » ou encore « la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels ».

LIVRE: les bibliothécaires engagés pour le développement durable

En matière de priorités sectorielles, la loi évoque longuement l'éducation, notant que « 265 millions d'enfants en âge d'être scolarisés au niveau primaire ou secondaire, pour majorité des jeunes filles, n'ont toujours pas accès à l'école, dont plus de la moitié en Afrique subsaharienne ».

« Les impacts positifs de l'éducation, en particulier comme levier pour la réalisation des droits de l'enfant, et de la formation sur le développement humain et sur l'ensemble des enjeux du développement durable [...] justifient d'investir dans ce secteur sur la durée », rappelle le texte. Dans ce domaine, la France assure concentrer son action sur la formation des enseignants et, au niveau bilatéral, met en avant les activités de l'Agence Française de Développement.

Le texte complet de la loi est accessible à cette adresse.

Photographie : illustration, Michala Lipkova, CC BY-NC-ND 2.0