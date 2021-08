Le directeur du Hay Festival, accusé de harcèlement, démissionne

Le Hay Festival est un festival qui rassemble auteurs et lecteurs de tous les horizons, invitant à « imaginer le monde tel qu'il est et tel qu'il pourrait être ». Les lauréats du prix Nobel, romanciers, scientifiques, politiciens, historiens et autres musiciens invités débattent et échangent avec le public, grâce à un programme souvent riche.

Depuis sa fondation en 1988 par Peter Florence et ses parents, le festival a accueilli de nombreux grands noms de la littérature mondiale, tels que Mario Vargas Llosa, Jung Chang, Martin Amis et Hilary Mantel, ou encore un certain Bill Clinton.

Peter Florence, 56 ans, a décidé de se retirer, après plus de trente ans à la barre de cet évènement majeur du monde littéraire au Royaume-Uni. Ce dernier était en congé maladie après avoir été suspendu en octobre 2020, à la suite d'accusations de harcèlement de la part d'un membre du personnel. À l'époque, il n’avait pas été « en mesure de fournir d'autres commentaires », comme indiqué par son avocat.

Florence avait plus tard affirmé avoir « contacté à plusieurs reprises le conseil d'administration dans le but de résoudre les problèmes à l'amiable, mais sans succès ».

Le conseil d'administration a déclaré dans un communiqué que Florence avait démissionné avec effet immédiat, après qu'aient été « approuvées à l'unanimité les conclusions d'une enquête indépendante et d'un comité d'examen qui ont confirmé une plainte interne ».

« Conformément à la procédure disciplinaire du festival et à la procédure en cas d'intimidation et de harcèlement, il a été constaté que les actions de M. Florence constituaient une faute grave. » La décision du conseil, d’après la BBC, avait suivi « un processus important et approfondi, qui a pris en compte des preuves substantielles à l'appui ». Le conseil recherche à présent un nouvel administrateur pour remplacer Peter Florence.

ROYAUME-UNI : festivals littéraires meutris

Dans un message interne consulté par le Guardian, Florence écrit : « Je considère que mon rôle était devenu intenable en raison de la conduite du conseil et de son insistance à organiser une audience disciplinaire en mon absence alors que j'étais en arrêt maladie. »

Et d'ajouter : « Afin de préserver ma santé, je n'avais pas d'autre choix que de démissionner. Je n'ai pas eu la possibilité d'aborder ou de contrer complètement les problèmes internes soulevés et le conseil a cherché à m'isoler complètement du processus. Je suis incroyablement fier des réalisations du festival Hay au cours des 35 dernières années et j'espère qu'il continuera de se renforcer. Je ne souhaite pas commenter davantage pour le moment et continue à prendre des conseils juridiques. »

Autre ombre au tableau

Cette décision de Florence semble faire suite à une année troublée pour le Hay Festival. En effet, l’automne dernier, un autre événement était déjà venu ternir la réputation du festival. La conservatrice Caitlin McNamara avait alors affirmé avoir été agressée sexuellement en février à Abu Dhabi par un membre d'une famille clé des Émirats arabes unis, Nahyan bin Mubarak — ce dernier avait nié les allégations le concernant.

Bien que McNamara n'avait pas laissé entendre que le festival ne l'avait pas soutenue dans cette épreuve, les critiques n’en pensaient pas moins : d’après certains, l’organisation n’avait aucune excuse en choisissant de travailler avec un État accusé de manquements aux droits des citoyens et à la liberté d'expression. En réponse, la présidente du conseil d'administration du festival, Caroline Michel, avait déclaré l'année dernière que l'événement ne reviendrait pas à Abu Dhabi.

