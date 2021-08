Leïla Slimani préface Stonewall, recueil de textes contre l'homophobie

« Participations exceptionnelles ou plumes inconnues, de toutes générations et de tous pays. Stonewall a été conçu comme un voyage littéraire et artistique où le pouvoir de l'Art se fait l'écho de voix plurielles et uniques », précise la maison d'édition Abstractions dans un communiqué de presse.

Le titre de l'ouvrage fait référence aux émeutes de Stonewall de 1969, en référence au Stonewall Inn, bar de Greenwich Village et point de départ de manifestations dénonçant la persécution des personnes homosexuelles, bisexuelles et transgenres par les autorités, américaines en l'occurrence.

Le recueil a été dirigé par Quentin Westrich, avec Laurence Cambin en consultante éditoriale, et les traductions de Laurent Bouisset (espagnol et portugais), Margaux Borel (portugais), Jean-Yves Cotté (anglais et américain) et Tatiana Lekhatkova (russe).

Tous les bénéfices des ventes de Stonewall seront reversés à Urgence Homophobie, qui lutte depuis 2017 contre toutes formes de LGBTQIphobies, quelles qu’elles soient et où qu’elles se produisent. Pour ne jamais oublier que « Leur histoire, c’est notre histoire ».

Comme indiqué, le recueil sera préfacé par Leïla Slimani, Prix Goncourt 2016 pour son livre Chanson douce (Gallimard).