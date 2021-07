Ariana Saenz Espinoza, directrice littéraire des éditions de La Différence

« Nous avons doucement commencé à l’annoncer sur nos réseaux sociaux : La Différence est en pleine restructuration. Nous préparons aujourd’hui un programme éditorial que nous lancerons au cours de l’année 2022 en même temps que notre site internet, avec la création de nouvelles collections et d’une identité visuelle entièrement repensée », indique la directrice éditoriale à ActuaLitté.

Le parcours d’Ariana Saenz Espinoza s’inscrit dans la littérature depuis longtemps : petite-fille d’Alicia Dujovne Ortiz, écrivaine argentine, elle s’est lancée dans des études littéraires à son tour. Civilisation latino-américaine, langue et histoire littéraire, bien entendu, mais également études hispano-américaines. Et pour compléter l’ensemble, une maîtrise en traduction, de l’espagnol vers le français.

Son parcours l’aura menée durant cinq années à Buenos Aires puis quatre autres en Andalousie, à Grenard. Pour la maison d’édition dont elle prend les commandes, le programme est d’envergure — à la hauteur de l’histoire même de l’entreprise.

Fondée en 1976 par Joaquim Vital, Marcel Paquet et Patrick Waldberg, Colette Lambrichs avait rejoint l’équipe cette même année, au poste de directrice littéraire, justement. Après quarante années à publier poésie, essais, littérature française et étrangère, elle avait créé en 2018 les éditions du Canoë. Entre temps, La Différence avait été reprise par Claude Mineraud, en 2011 et portée durant six années.

L'injustice en ligne de mire

« Notre équipe accorde une grande importance à l’univers graphique qu’elle souhaite déployer autour du livre en tant qu’objet », reprend Ariana Saenz Espinoza. « Nous entendons à la fois prolonger et renouveler l’héritage de La Différence en nous appuyant sur le lien historique de la maison entre les arts, la littérature et la traduction. »

Forte de cette double culture argentine et française, amplement revendiquée, la directrice littéraire ira à la recherche d’auteurs du monde, « mais j’ai aussi à cœur de publier de la littérature contemporaine de langue française et des essais ».

L’une des nouvelles collections, À la hauteur du poème, ouvrira le bal : « Penser, écrire, traduire, façonner à hauteur de poème, tels sont les enjeux de notre politique éditoriale. » Mais les convictions féministes ne sont pas loin non plus.

En novembre 2018, elle faisait en effet part de son engagement personnel. « Ce qui m’a motivée à lutter pour les droits des femmes, c’est de voir l’injustice qu’elles subissent. Mes lectures m’ont fait prendre conscience qu’il faut remettre en cause le système patriarcal, et que les femmes doivent se libérer de l’esclavage symbolique et réel auquel nous soumettent l’État, le capitalisme et la religion. »

Elle évoquait également le droit à un avortement légal en Argentine, et pour toute l’Amérique latine, autant que ses luttes contre l’emprise de l’Église catholique « sur le corps des femmes, et [mon soutien à] la campagne argentine qui appelle à la séparation entre l’Église et l’État ».

Crédits photo © Marie Rouge