Le quartier Richelieu, à Paris, au coeur d'un projet de recherche

À cette occasion, le Gouverneur de la Banque de France s’est rendu en Salle Labrouste - Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art, installée sur le site Richelieu. Ce soutien permettra de recruter une chercheuse qui sera en charge du développement du programme.

Crédit : François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, et Éric de Chassey, directeur général de l’INHA, dans la Salle Labrouste - Bibliothèque de l'Institut national d'histoire de l'art le 19 juillet 2021 © INHA

Lancé en 2018, « Richelieu. Histoire du quartier » vise à retracer l’évolution du quartier Richelieu – entre le Louvre, l’Opéra et la Place des Victoires . Il a pour objectif de développer une plateforme de recherche numérique agrégeant les recherches faites sur l’histoire et l’architecture de ce secteur en illustrant la densité de ses composantes artistiques, culturelles, sociales, ses activités économiques et financières, à partir d’un travail sur les sources et fonds conservés dans les différentes institutions partenaires du projet, elles-mêmes situées dans le quartier.

En se penchant sur l’histoire de ces espaces dans lesquels les partenaires du projet ont pris leur quartier, il s’agit aussi de contribuer à une histoire des capitales culturelles, tout en réfléchissant à la meilleure manière de rendre visible et accessible cette histoire.

Les résultats des recherches permettront ainsi d’appréhender les transformations urbaines et architecturales des immeubles ainsi que de reconstituer une histoire sociale du quartier. L’ensemble des données collectées sera accessible à tous, en ligne et gratuitement, à partir d’un portail numérique dédié.

Des séminaires, destinés à des universitaires et spécialistes, ainsi que des conférences à destination du grand public viendront, tout au long de l’année, compléter ce programme.

Présentation de Charlotte Duvette

Charlotte Duvette est doctorante à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, et cheffe de projet de recherche « Histoire du quartier Richelieu » depuis février 2021.

Historienne et historienne de l’architecture, ses recherches sont orientées autour de l’habitat et des transformations urbaines de Paris, entre le XVIIIe et le XIXe siècle. Ses travaux de master - menés sous la direction de Jean-François Cabestan, puis Jean-Philippe Garric - ont été consacrés à l’étude du quartier Saint-Germain l’Auxerrois, puis du secteur des Tuileries et de la rue de Rivoli.

Ses recherches ont été valorisées à travers le co-commissariat de l’exposition « Napoléon et Paris : rêves d’une capitale » en 2015. Elle est également co-auteure du livre Intérieurs parisiens, du Moyen Âge à nos jours, publié chez Parigramme en 2016. Chargée de travaux dirigés à Paris 1 depuis 2015, elle participe à l’enseignement de l'histoire de l’architecture du XIXe siècle.

Dans la lignée de ses travaux, sa thèse de doctorat est intitulée Les transformations de Paris étudiées à travers l’évolution de la maison urbaine de 1780 à 1815 : projections, publications et réalité bâtie.

Crédit : INHA, galerie Colbert, 2017. Photo : Marc Riou