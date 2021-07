“Fit for 55” : une nouvelle législation pour l’industrie papetière française

Une telle réduction implique une modification extrêmement profonde de l’économie des pays de l’UE. Sur la période allant de 1990 à 2019, la réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’UE a été en moyenne de 1 % par an. Cet objectif de -55 % nécessiterait, dans les années à venir, une réduction plus de 4 % en moyenne annuelle. Pour la Commission européenne, ce quadruplement de l’effort de réduction passe par l’adoption de nombreux textes – et plusieurs concernent l’industrie papetière.

De nouveaux objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre ont été fixés, et une « taxe carbone » sur les produits importés de pays extra-européens a été instaurée. Sont aussi données de nouvelles directives concernant les installations industrielles, ainsi que de nouveaux objectifs de production d’énergie à partir de biomasse, ce qui renforce les exigences concernant sa « durabilité ».

Les nombreuses mesures de ces propositions vont nécessiter, pour COPACEL, une expertise approfondie – il devient en effet indispensable de mesurer les impacts sur l’industrie papetière. Durant la période d’examen qui se déroulera au second semestre de 2021, et en 2022, COPACEL pourra ainsi échanger avec les législateurs et leur proposer des amendements.

Ces derniers viseront à concilier la lutte contre le changement climatique et le maintien de la compétitivité de l’industrie papetière, ceci en cohérence avec le pacte vert pour l’Europe qui « vise à faire de l’Union une société plus juste et plus prospère ».

Copacel estime qu’il est ainsi nécessaire pour « Fit for 55 » de permettre le développement des capacités industrielles, ainsi que la mise en œuvre de technologies « bas carbone ».

Assurer une approche cohérente entre les différents instruments communautaires, éliminer les risques de distorsions de concurrence avec les pays en dehors de l’UE, mais aussi financer la recherche et l’innovation dans les technologies « vertes », voilà ce qui est demandé. De cette façon, les politiques publiques pourront garantir un accès compétitif à une énergie décarbonée et aux matières premières cellulosiques – telles que le bois et les « vieux papiers ».

Selon Philippe d’Adhémar, Président de Copacel : « L’industrie papetière française a déjà réduit ses émissions de CO2 de 55 % entre 1990 et 2020 et montré son excellence dans ce domaine. Dans un contexte où la contrainte carbone augmentera considérablement en Europe par rapport à d’autres régions du monde, la préservation de la compétitivité de l’industrie papetière en France est une condition indispensable pour permettre aux entreprises de continuer à offrir des produits biosourcés, recyclables, et à plus faible empreinte carbone que celle d’autres pays. »

Une prochaine directive, qui concerne cette fois-ci le transport de marchandises et la stratégie forestière de l’UE, sera dévoilée par la Commission ce vendredi 16 juillet.

Crédits photo : Bank Phrom / Unsplash