Désinfection anti-Covid à l'ozone pour les livres de la bibliothèque

De loin, on dirait un frigo, où seraient logés livres, revues, magazines, et autres… mais de près, on découvre qu’elle pourrait tout aussi bien servir à désinfecter d’autres objets — comme des coussins. Si, si. Son implantation dans un établissement de prêt est une première en France, autant qu’une nécessité pour la médiathèque.

QUARANTAINE: en bibliothèque, c'est pas sorcier

En effet, depuis sa réouverture au public, l’établissement ne fonctionne qu’à travers le clic and collect — avec les mesures sanitaires qu’impliquent les prêts de livre. Or, pour s’épargner la quarantaine destinée à éradiquer les traces potentielles de coronavirus, l’armoire stérilisera tout ce qu’on lui met à l’intérieur. Le tout, sans produits chimiques ou toxiques.

« Ce dispositif fait non seulement gagner du temps au personnel de la Médiathèque mais réduit surtout les risques de contamination des agents en contact avec les ouvrages rendus », indique le Grand Narbonne.

Mais plus encore, la machine « permet aux usagers d’avoir quasiment le même service qu’avant la crise sanitaire concernant le nombre d’ouvrages à disposition. En effet, les emprunts sont remis en rayon plus rapidement, favorisant la rotation des ouvrages. Au lieu des 72 heures de quarantaine, il suffit d’environ 15 minutes pour qu’un document soit stérilisé. »

COVID: désinfecter au micro-ondes, fausse bonne idée

Il n’existe en fonctionnement que 15.000 armoires de ce genre, d’ordinaire plutôt installées dans des hôpitaux ou des bâtiments publics. La Communauté d’agglomération se fait donc fort d’avoir innové avec l’outil, pour répondre aux objectifs de prévention en matière de santé et de sécurité dans les espaces publics.

Mais comment ça marche ?

D’abord, ça ne marche pas, ça fonctionne. Ensuite, le procédé est très simple : « Il s’agit d’un assainissement naturel via un procédé qui transforme l’oxygène en ozone. Un système de catalysation, breveté Evergreen, garantit la reconversion de l’ozone restant à l’intérieur de l’appareil, en oxygène. L’ozone assainit, oxygène et régénère l’air tout en respectant l’environnement. Il élimine les bactéries, virus, allergènes, parasites... grâce à ses propriétés oxydantes et antibactériennes, stérilisant ainsi les objets. »

En somme, un procédé 100 % écologique... Le tout pour un coût d'achat de près de 10.000 €, dans la perspective d'un long terme, hélas ?

Crédit photo : Grand Narbonne