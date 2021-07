Hongrie : une amende pour un livre d'images représentant des familles LGBT

Micsoda család !, de sa traduction hongroise, est une publication qui combine deux titres de l'auteur américain Lawrence Schimel et de l'illustratrice Elīna Brasliņa : le premier, Early One Morning, raconte la routine matinale d’un garçon avec ses deux mamans, tandis que le second, Bedtime, Not Playtime !, déroule la vie d’une petite fille qui ne veut pas dormir et qui a, on l’aura deviné, deux papas.

Une amende qui tombe, donc, de 250.000 forints — soit environ 700 euros —, infligée par le bureau du gouvernement du comté de Pest, comme rapporté par Index. Le commissaire, Richard Tarnai, a déclaré à la chaîne de télévision Hír TV que The Foundation for Rainbow Families avait enfreint les règles sur les pratiques commerciales déloyales. En effet, n’était pas indiqué clairement que le livre renfermait « un contenu qui s'écarte de la norme ».

« Le livre était là parmi d'autres livres de contes de fées et a donc commis une violation », a déclaré Richard Tarnai. « Il n'y a aucun moyen de savoir que ce livre parle d'une famille autre qu'une famille normale. »

Au milieu d’autres récits, cet album passait alors inaperçu, et pouvait induire les acheteurs en erreur quant à la nature des sujets abordés.

The Foundation for Rainbow Families n'a pas tardé à se défendre face à cette amende, considérée comme irrecevable. Dans un post Facebook, l’organisation explique dans un premier temps que les « familles arc-en-ciel » sont des familles ordinaires, avant d’assurer que ce livre de contes « présente des événements simples et quotidiens, la sexualité parentale n'y est même pas un sujet ». De plus, la couverture indique bel et bien que l’album contient des « familles arc-en-ciel ».





Un évènement similaire était déjà survenu plus tôt cette année : cette fois-là, pas d'amende, mais la mise en place imposée d'un avertissement sur la couverture d'un livre pour enfants. Un livre qui abordait plus directement des thèmes LGBT, en proposant une version revisitée de plusieurs contes, avec l'intégration de personnages qui présentent, entre autres, des orientations sexuelles qui diffèrent de la norme.

La législation hongroise sous les projecteurs

Un épisode particulièrement bruyant, qui provoque l'agitation en Hongrie, mais aussi dans le reste de l'Europe : en effet, le gouvernement hongrois fait déjà l'objet d'un examen approfondi par l'Union européenne.

Pour rappel, la législation adoptée le mois dernier par la Hongrie restreint les informations sur l'homosexualité et les questions transgenres aux mineurs. Les livres et autres contenus qui mettent en lumière des relations homosexuelles dans le cadre de la vie quotidienne ne peuvent donc pas être mis à la disposition des personnes âgées de moins de 18 ans.

Une loi considérée comme « nécessaire pour protéger les enfants et permettre aux parents de contrôler seuls leur éducation sexuelle », comme rapporté par ABC News.

Lors d'un débat au Parlement européen, cependant, cette même loi a été décrite comme discriminante envers les personnes LGBT — son abrogation a donc été demandée. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu’une telle loi était « une honte ». D’après la présidente, elle assimile l'homosexualité et le changement de sexe à la pornographie. Ainsi, le souhait de protéger les enfants devient une « excuse pour discriminer sévèrement les personnes en raison de leur orientation sexuelle ».