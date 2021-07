La Maternelle Montessori passe le cap du million d'utilisateurs

D’un côté, les smartphones et tablettes font aujourd’hui partie du quotidien des enfants et ont démontré leur utilité pendant la pandémie, et ce même s’il existe sur le marché très peu de contenus qualitatifs leur étant destinés. D’un autre côté, l’approche Montessori est une méthode pédagogique qui, si elle est internationalement reconnue, n’est dispensée que par 20.000 écoles à travers le monde et reste donc peu accessible au plus grand nombre.

C’est face à ce double constat qu’en 2016, Valérie Touze, Sylvain Lumbroso et Emmanuel Guyot créent Edoki Academy, un studio de développement d’applications dédié aux enfants de 3 à 10 ans. La jeune start-up a alors pour objectif de devenir un champion français du secteur.

30 applications, 20 millions de clients

Entre 2010 et 2017, Edoki Academy a développé un catalogue de 30 applications éducatives, disponibles en 8 langues et couvrant l’ensemble des notions fondamentales pour l’enfant. De la lecture et de l’écriture aux mathématiques, en passant par les sciences ou la géographie, tous les apprentissages essentiels du cycle élémentaire sont abordés.

Face au succès de ces applications qui ont généré plus de 18 millions de téléchargements cumulés, Edoki Academy les rassemble en 2017 dans une app globale baptisée « La Maternelle Montessori ». Destinée aux enfants âgés de 3 à 10 ans, elle se décline en 8 langues et regroupe plus de 300 activités éducatives facilitant l’acquisition des lettres, des nombres, des formes, des couleurs, de la logique et même de premiers éléments de code...

Concrètement, l’enfant se promène dans l’appli comme il le ferait dans une école, passant des salles de classe à la cantine, au jardin, ou à la bibliothèque. Tout est interactif : les légumes poussent dans le potager, la cuisinière prépare des plats avec les ingrédients qu’on lui tend, on nourrit le poisson ou le hamster... L’enfant peut aussi passer du temps dans les « ateliers de créativité » où il apprend par exemple à concevoir ses premiers algorithmes. Chaque mois, de nouvelles activités sont ajoutées dans l’application.

La Maternelle Montessori intègre également une plateforme dédiée aux parents et aux enseignants pour permettre un suivi des exercices et progrès réalisés par l’enfant.

Présente dans plus de 39 pays, l'application est utilisée chaque mois par plus de 1 million d’utilisateurs et compte à ce jour près de 100.000 souscripteurs payants, contre 50.000 l’an dernier, soit une progression de 100 %. Or, 33 % de l’activité d’Edoki Academy se situe en Europe, près de 40 % est réalisée en Amérique du Nord, et 13 % en Chine. Depuis 4 ans, Maternelle Montessori se hisse d’ailleurs systématiquement dans le top 3 des applications éducatives les plus rentables à travers le monde.