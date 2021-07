Un manga dérivé de Demon Slayer annoncé au Japon

Énorme succès au Japon et partout où il a été publié, le manga de Koyoharu Gotōge a été traduit en France chez Panini Manga par Arnaud Takahashi. Selon notre partenaire Edistat, le dernier tome paru (#17), sorti le 12 mai, s’est déjà écoulé à plus de 44.370 exemplaires, quand le tome 16, sorti deux mois plus tôt, a déjà franchi les 61.000 exemplaires… D’ailleurs, dans notre bilan de l’année passée, deux tomes — les 6 et 7, sortis en 2020 — se positionnaient dans le top 10 des mangas les plus vendus en France. Ils accumulaient tous deux plus de 115.000 exemplaires.

De quoi comprendre qu'il ne pourrait pas échapper à une série dérivée. Kimetsu Gakuen! adopte à ce titre un ton humoristique, avec un style chibi assumé qui donnera aux personnages l'apparence d'adolescents.

Ce manga dérivé est une adaptation de l'anime homonyme, composé de 4 épisodes de 2 minutes 30 diffusés en février 2021, à l'occasion de la Saint-Valentin au Japon. Le titre sera signé par Natsuki Hokami, et n'a donc pas vocation à perdurer, a priori, au-delà de la reprise des éléments de la courte série animée.

Avec 150 millions d’exemplaires — numériques et physiques — écoulés pour 23 tomes, Demon Slayer fait partie des plus grands succès de l'histoire du manga, au ratio du nombre de tomes publiés. Terminée en mai 2020, la publication n'aura finalement duré « que » 4 années.

Avant, sans doute, d'autres dérivés...