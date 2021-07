John Fante, succès inattendu en Iran

Associé au mouvement littéraire du « dirty realism » (« réalisme sale »), né aux États-Unis dans les années 1970-1980, John Fante dépeint d'une manière crue les détails les plus sordides et les aspects de la vie ordinaire. Si bien qu'un certain Charles Bukowski le compte parmi ses modèles, et le qualifie même de « dieu » dans sa préface de Demande à la poussière (traduction de Philippe Garnier, 10/18).

« Je terminai Ask the Dust et cherchai d’autres Fante à la bibliothèque. J’en trouvai, Dago Red et Bandini. Ils étaient du même calibre, écrits avec les tripes et le cœur. Oui, Fante a eu un énorme effet sur moi », y explique encore le Buk.

Ce même roman de Fante avait reçu un accueil hors du commun en Iran, notamment dans la librairie principale des éditions Cheshmeh, à Téhéran. Paru en 2018, il a été traduit en persan par Babak Tabarraee. Le libraire Reza Bahrami remarquait en décembre 2020 l'intérêt des lecteurs, et en particulier des lectrices, pour le titre et ceux d'autres auteurs internationaux, comme Jean-Paul Sartre ou Haruki Murakami, auprès de l'AFP.

Bien que la censure soit présente dans l’édition iranienne, notamment en ce qui concerne un contenu jugé licencieux, de nombreux romans occidentaux sont traduits et disponibles rapidement en Iran, où le copyright des auteurs et éditeurs étrangers n'est pas reconnu.

La brèche Fante

Un autre des romans de John Fante va rejoindre les librairies iraniennes grâce à la traduction de Wait Until Spring, Bandini, signée par Mohammad-Reza Shekari et publiée par la maison d’édition Ofogh, située à Téhéran, indique l'agence iranienne du livre.

Ce roman est le premier de la tétralogie The Bandini Quartet, publiée par les éditions Canongate, qui rassemble Wait Until Spring, Bandini (1938) ; The Road to Los Angeles (publication posthume, 1985); Ask the Dust (1939) et Dreams From Bunker Hill (publication posthume, 1982).

Inspiré de la propre vie de John Fante, le récit de ce cycle autobiographique suit les aventures du jeune héros Arturo Bandini, aîné d’une famille d’immigrés italiens vivants dans le Colorado durant la Grande Dépression.

Le résumé de l'éditeur pour Bandini :

Bon et méchant, généreux et voleur, Arturo Bandini détruit d'une main ce qu'il construit de l'autre. Dans son roman de jeunesse devenu culte, Fante a versé toutes les frustrations de l'enfance. Et à l'instar de son père maçon, impuissant devant la rudesse de l'hiver qui l'empêche de travailler, le jeune Bandini assiste résigné à l'implosion du couple parental.

Comme Arturo Bandini, John Fante, né le 8 avril 1909 à Denver (Colorado), est un fils d’immigrés italiens. Il vécut très tôt dans une certaine pauvreté. En 1929, il abandonne l’Université du Colorado pour déménager en Californie du Sud afin de se concentrer sur son travail d’écriture. Longtemps négligé dans son pays, Fante accède aujourd'hui à une certaine consécration, y compris en Iran.

En 1989, le réalisateur belge Dominique Deruddere a réalisé une adaptation cinématographique de Bandini, avec Joe Mantegna et Faye Dunaway à l'écran.

John Fante - Bandini - traduit par Brice Matthieussent - 10/18 - 9782264033000 - 7,10 €

Crédit : John Fante (Nail Babayev, CC BY-SA 3.0) et la couverture de la traduction iranienne de Bandini