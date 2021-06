Aconyte Books, leader en Europe pour la fiction inspirée du jeu vidéo, s’installe en Italie

Comme indiqué sur le site de l’éditeur en Italie (https://www.asmodee.it/news.php?id=779), « le catalogue va des party games aux jeux familiaux, des light games pour les joueurs novices aux jeux stratégiques pour les joueurs plus expérimentés ». Pour ne citer que quelques exemples, l’ancêtre des jeux de rôle Donjons & Dragons, mais aussi Harry Potter Hogwarts Battle, Le Seigneur des Anneaux, Sherlock Holmes Détective Consultant, et le jeu considéré comme la révélation de ces dernières années, Gloomhaven.

Le lancement du projet en Italie

Asmodee Italia vient de lancer la marque Aconyte Books en Italie, qui est, comme rappelé dans un communiqué, « un point de référence en Europe pour la fiction inspirée par le monde des jeux de plateau sous licence, des jeux collaboratifs et des jeux vidéo ».

Ilaria Tosi, marketing manager d’Asmodee Italie nous explique comment cette aventure a commencé : « Lorsque nous avons appris qu’Aconyte Books avait rejoint le groupe Asmodee Entertainment, nous avons été immédiatement enthousiastes et n’avons eu aucun doute : nous devions saisir l’occasion de nous occuper directement de la localisation et de la distribution des romans. Un projet plutôt ambitieux pour un éditeur de jeux de société, mais qui n’est pas si éloigné de nos débuts : notre activité est née sur les livres, en publiant des romans et en localisant des manuels de jeux de rôle. »

Un retour aux origines donc, pour cette entreprise, qui a décidé de miser sur le marché italien. D’après Ilaria en effet l’Italie représente le bon pays pour lancer un projet de ce type, car « les jeux de société connaissent un moment de grande expansion : ces dernières années ils sont devenus un phénomène de masse et sont (re)rentrés dans les habitudes des Italiens ».

Du jeu au livre et du livre au jeu

« La ligne de romans d’Aconyte Books s’inscrit dans cette tendance — continue-t-elle — et enrichit une imagerie déjà forte, en donnant de la profondeur et de la tridimensionnalité aux personnages et aux décors que nous rencontrons dans les jeux. »

Le point de départ est donc le jeu et le point d’arrivée le livre, mais le parcours de connaissance du produit de la part de l’acheteur n’est pas unidirectionnel : nous pouvons en effet apprécier le roman et après nous tourner vers le jeu, ou vice-versa. C’est pourquoi ce projet vise un public très large.

À la recherche de nouveaux lecteurs

L’objectif est en effet de transformer certains jeux de société en une série de « pop-fiction qui vise à toucher non seulement les lecteurs d’horreur, de fantasy et de science-fiction, mais aussi une cible de passionnés de jeux et de jeunes de moins de 25 ans », affirme encore le communiqué.

Comme nous dit encore Ilaria, « les romans s’adressent également aux fans du genre pulp et de la science-fiction. Ce sont des histoires fascinantes et extrêmement pop et nous pensons qu’elles plairont à un public encore plus large, qui sera peut-être même curieux du jeu de société sur lequel l’histoire est basée ».

Massimo Bianchini, Country Manager d’Asmodee Italie, est du même avis, comme annoncé dans le communiqué de presse : « notre devise est “Grands jeux, histoires étonnantes” (Great games, amazing stories), et avec ce projet, les histoires seront encore plus au cœur de notre mission. Nous savons que de nombreux fans de jeux de plateau sont aussi de grands lecteurs, mais nous pensons que c’est aussi une façon d’approcher un public totalement nouveau pour nous, et c’est un défi que nous sommes impatients de relever ».

Un nouveau projet cross-média

Il s’agit d’une initiative d’édition cross-média qui vise à « rapprocher différents univers extrêmement populaires : celui des jeux de société et collaboratifs, qui sont désormais également présents dans les films et les séries télévisées, et celui de la fiction pour jeunes adultes ». Il s’agit de livres aux couvertures attrayantes qui rappellent, comme le souligne le communiqué de presse, « les pulps et paperbacks américains des années 1940 et 1950 ». La distribution couvrira également les principales librairies italiennes.

The Wrath of N’kai, de Josh Reynolds, sera le premier titre publié. Il s’agit du premier titre de la gamme Arkham Horror, un jeu de plateau au succès mondial ouvertement inspiré de l’univers imaginatif de H.P. Lovecraft. Cette publication sera accompagnée de Racconti del Crogiolo (Contes du creuset), une anthologie qui découle de l’univers de KeyForge, un jeu de cartes apprécié des enfants qui mêle savants fous et gobelins maléfiques.

Les trois autres séries qui verront le jour au cours de l’année 2021 seront Twilight Imperium (un jeu hautement stratégique qui prend place dans des atmosphères spatiales), Descent (un jeu très immersif qui entraîne l’imagination et la fantaisie dans des mondes lointains, mythologiques et légendaires) et La légende des 5 anneaux.

Un développement international

« Nous en sommes encore à un stade si précoce de l’édition de romans qu’il est difficile de parler de concurrence. Pour l’instant tout éditeur dans le même segment de la fiction est notre concurrent », affirme encore Ilaria.

Ce projet vient d’être lancé, mais son développement est déjà clair, comme nous le dit Ilaria : « l’idée est bien sûr d’être présent à un niveau multinational, comme le sont les jeux de société d’Asmodee. La ligne Aconyte Books est déjà présente en France et en Allemagne ainsi qu’en Italie et au Royaume-Uni et le sera bientôt dans d’autres pays. »