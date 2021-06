Panini dévoile un projet cross-média, entre BD et littérature, pour l'Italie

Panini Comics et HarperCollins Italia, ainsi que l’écrivain et réalisateur Fabio Guaglione, collaborent à une expérience cross-média inédite en Italie. Il s’agit de la création d’un univers narratif qui se développe en parallèle à travers deux modes d’expression artistique différents, la bande dessinée et le roman, créant ainsi deux perspectives alternatives et complémentaires, pour aller à la rencontre d’encore plus de lecteurs.

La pluralité de genres

Le projet sera en librairie à partir de l’automne 2021 et sera organisé en trois chapitres « parallèles » conçus par Guaglione et qui seront développés sous forme de roman et de bande dessinée : Prophètes de la quarantaine, Carisma et Carnivalia.

Comme le révèle la présentation du projet cross-média par Panini, différents genres vont se croiser dans cette opération. La science-fiction sera à l’honneur dans Prophètes de la quarantaine, les atmosphères d’horreur prévaudront dans Carisma et enfin les lecteurs de Carnivalia seront transportés dans une aventure de type « urban fantasy ».

Univers fictifs, émotions réelles

« Ces dernières années, les univers fictifs sont devenus aussi importants que celui dans lequel nous vivons. Dans ces lieux imaginaires, nous passons une grande partie de notre temps, nous cherchons un refuge, nous nous distrayons, nous rencontrons des questions inattendues, nous répondons à l’aventure, nous nous enrichissons de révélations et nous partageons des émotions réelles. C’est pourquoi je suis ravi et honoré — et encore un peu incrédule — de pouvoir façonner un projet complexe et courageux avec deux structures comme Panini Comics et HarperCollins, véritables portes ouvertes sur l’imagination », commente l’auteur.

Et il précise : « Nous avons une équipe d’écrivains, de scénaristes, d’illustrateurs et de coloristes qui travaillent dur pour façonner une fresque géante de personnages et d’histoires dont ceci n’est que la première étape (...) ».

« Panini Comics est particulièrement heureux d’annoncer ce partenariat avec l’un des scénaristes les plus créatifs de la scène italienne », ajoute Marcello Lupoi, directeur de l’édition et des licences chez Panini Comics.

« Dans ce monde en constante transformation où les formats et les médias changent (…), il est essentiel que les livres, les bandes dessinées, les films, les séries, les documentaires, les jeux vidéo, les disques recherchent un dialogue constant, en essayant d’imaginer le futur ensemble. (...) », déclare Carlo Carabba, directeur éditorial de la fiction et de la non-fiction italienne chez HarperCollins.

