Édition : création d'un certificat de spécialisation en révision et correction

La Commission Paritaire Nationale pour l'Emploi (CPNE) de l'édition est à l'origine de ce certificat de spécialisation, dont la formation est dispensée à la fois en présentiel, à l'École Estienne (Paris 13) et à distance, sur la plateforme TEAMS du GRETA CDMA, en classe virtuelle avec le formateur en direct.

Ce certificat doit permettre de « maintenir et développer des compétences dans le domaine de la révision/correction professionnelle des textes », « prendre en compte les évolutions du métier », « adapter ses corrections/révisions aux différents genres, secteurs et types d'écrits », « connaître et appliquer les règles de correction complexe et/ou spécialisée », et « connaître et maîtriser les outils informatiques et documentaires de correction ».

Une expérience professionnelle dans la correction et la révision de textes d'au moins 3 ans est nécessaire pour prétendre à la formation, ou une certification en correction de textes de niveau 5.

Cours théorique et cas pratiques sont au programme de la formation certifiante.

Photographie : illustration, Daria Nepriakhina, CC BY 2.0