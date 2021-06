États-Unis : Barack Obama, invité spécial des bibliothécaires

Organisé en ligne du 23 au 29 juin prochain, le congrès annuel de l'association des bibliothécaires américains se terminera avec l'intervention de Barack Obama, qui évoquera également Une terre promise, son autobiographie parue en 2020 (traduite par Pierre Demarty, Charles Recoursé et Nicolas Richard en français chez Fayard).

En 2016 déjà, à l'occasion d'un autre événement professionnel, celui de la Fédération internationale des associations de bibliothèques (IFLA), Barack Obama s'était exprimé sur le rôle des établissements.

À l'époque, il soulignait que ces derniers avaient la lourde tâche de « construire un avenir dans lequel tous peuvent pleinement et librement avoir accès et contribuer à la grande et vivante banque des données accumulées que nous partageons en tant que citoyens du monde ».

Pour assister à la conférence, il sera nécessaire de s'inscrire, et de régler les frais d'inscription auprès de l'ALA.

Photographie : Obama en 2021 (Chairman of the Joint Chiefs of Staff, CC BY 2.0)