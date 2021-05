Loup-garou et meurtres sanglants dans un roman inédit de John Steinbeck

Murder at Full Moon, soit Meurtre au clair de lune : tout un programme, non ? Encore plus lorsque l'on sait que ce roman écrit dans les années 1930 est signé par John Steinbeck, l'auteur de classiques de la littérature américaine, parmi lesquels Des souris et des hommes, Les Raisins de la colère ou encore À l'est d'Éden.

Dans le manuscrit de 233 pages, assure Gavin Jones, des meurtres sanglants, un jeune reporter, un détective amateur et une enquête qui attribue les massacres à un loup-garou...

« La curiosité du public serait très grande pour un roman de loup-garou totalement inédit, écrit par l'un des auteurs américains du XXe siècle les plus lus », souligne le professeur d'université, et il est difficile de lui donner tort. « C'est un roman inconnu de tous. Un roman complet par Steinbeck. C'est incroyable. »

Le spécialiste de littérature américaine a redécouvert ce roman de Steinbeck en effectuant des recherches pour son livre Reclaiming John Steinbeck : Writing for the Future of Humanity, qui doit paraître en juin prochain. William Souder, auteur d'une biographie de Steinbeck, a lui aussi plaidé pour une publication du roman. D'autant plus que l'on attribue à Steinbeck au moins trois romans inédits, jamais publiés : deux ont été détruits par l'écrivain lui-même, et le troisième n'est autre que Murder at Full Moon.

« John Steinbeck le naturaliste »

Refusé par les éditeurs dans les années 1930, Murder at Full Moon avait été signé sous un pseudonyme par Steinbeck, celui de Peter Pym. Le texte se déroule dans une région fictive de l'État de Californie, avec une ambiance très différente de celles des autres romans de Steinbeck, qui reste principalement connu comme une sorte de chroniqueur de la Grande Dépression, crise économique qui frappa les États-Unis dans les années 1930.

« Bien que le roman soit très différent des autres œuvres de Steinbeck, dans un genre totalement autre, il rejoint son intérêt pour la transformation violente de l'homme, le lien homme-animal que l'on retrouve dans toute son œuvre, sa fascination pour la violence des foules et la manière dont les humains sont capables de basculer, y compris du côté des meurtriers particulièrement violents », détaille Gavin Jones.

« Ce n'est pas Steinbeck le réaliste, mais John Steinbeck le naturaliste », ajoute encore ce dernier, qui assure que l'écrivain américain préfigurait ainsi le roman noir de la côté Ouest des États-Unis, sombre et marqué par une subtile violence.

McIntosh & Otis, agence littéraire chargée de la gestion du patrimoine littéraire de John Steinbeck, a douché les espoirs des spécialistes : considérant que Steinbeck souhaitait publier l'œuvre sous pseudonyme, et n'a pas poursuivi ses efforts pour la faire publier après les refus, le roman ne sera pas rendu public, indique The Guardian.

A priori, même punition pour un autre texte, plus court, que Jones a découvert dans les archives de l'université d'État de San José (Californie) : Case History, pour sa part, est une sorte de brouillon d'une nouvelle publiée pour la première fois en 1938, consacrée à un lynchage public, The Vigilante.

Photographie : illustration, Mr. Evil Cheese Scientist, CC BY-NC-ND 2.0