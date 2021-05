Paru dans le journal La Nature en 1893, ce texte du bibliothécaire Henri Beraldi expose avec rigueur et malice le fonctionnement de la plus grande des bibliothèques, la Bibliothèque nationale, à la fin du XIXe siècle. Texte retrouvé et publié en tirage limité aux éditions Tschann & Cie, Le voyage d’un livre à travers la Bibliothèque Nationale intéressera tous ceux qui se questionnent sur la vie du livre. Objet que l’on collecte, que l’on conserve et que l’on transmet : l’existence du livre n’est pas toujours de tout repos. Et celle du bibliothécaire l’est encore moins.

Dans sa réjouissante et excellente préface, Eric Dussert, grand amoureux des livres et spécialiste de l’édition de textes oubliés, apporte quelques précisions : Henri Beraldi, Pyrénéen de cœur, bibliophile et employé à la Bibliothèque Nationale, convie dans son grand article le lecteur à un voyage inédit au cœur des lieux de la rue de Richelieu, située à Paris entre la Bourse et le Palais- Royal. Pour un simple lecteur, la BN n’est que façades, guichet et table de travail mais pour un employé elle est un continent en soi, un vaste monde quasi- inconnu. « Mais personne, ou peu s’en faut n’a plongé dans les merveilleuses profondeurs du vaste dépôt, accessibles à ses seuls gardiens et fonctionnaires », prévient Beraldi.

Nous voici donc embarqués avec le guide Beraldi en grand tenue de capitaine dans les arcanes d’«un transatlantique immense ». Déjà au XIXe siècle, l’ensemble des rayonnages de la BN avoisine les 50 kilomètres et le trajet du livre est parfaitement balisé : admission au bureau des entrées, cotation au bureau des catalogues, dépôt en rayon et attente sur étagères dans le dédale invraisemblable du bâtiment en vue d’une communication.

« En montrant chaque étape de la vie d’un livre de son entrée à la bibliothèque jusqu’à sa prose en main par un lecteur, Beraldi est le pédagogue d’une époque que le temps transforme en témoin remarquable », annonce Eric Dussert dans sa préface. C’est exactement cela. Ce Voyage d’un livre fait la description par le menu de la réalité d’une institution et du labeur que réclame son bon fonctionnement. Imaginez, le vendredi, voir passer devant vous rue de Richelieu une charrette à bras transbahutée par un athlète charriant une moyenne de 500 ouvrages, « provende hebdomadaire au Ministère de l‘intérieur ». Imaginez pénétrer dans l’atelier de reliure où l’on coupe, l’on pique et l’on coud. Imaginez jeter un œil derrière une vitre à l’atelier de séchage où l’on débarrasse les livres de leur taux d’humidité. Imaginez les magasiniers courant comme des petits mousses dans le dédale du grand navire, « à leur poste près des monte-charges » face à « cette immense soute de livres ».

A bien y réfléchir, les choses ont-elles tant changé ? Le chaland, l’étudiant, le thésard ou le passionné qui se sera rendu à la « très grande bibliothèque » sur le site Tolbiac aura noté l’évolution vers le gigantisme et le futurisme de la structure. « La machine du vaisseau-fantôme », comme la nomme Beraldi est toujours là. En plus grande. Peut-être est-ce seulement qu’en sa version moderne la voilà devenue plus froide et désincarnée.

Reste que les employés de la BnF, fidèles aux mêmes principes, font hier comme aujourd’hui le même constat que Beraldi : « la Bibliothèque Nationale, avons-nous dit, est un océan de livres ; mais un océan d’une nature particulière, dont chaque goutte, conservant une individualité distincte, ne doit mais être susceptible de confusion avec une de ses pareilles : il faut pouvoir toujours la discerner sas hésitation et la retrouver à la première réquisition ». Un petit livre tout à fait recommandé à ceux qui veulent entendre le pas des hommes derrière le silence de salles de lecture.

Denis Gombert

Henri Beraldi, ill. Louis Poyet, Burn Smeeton et Auguste Tilly, préface Eric Dussert - Voyage d'un livre à travers la Bibliothèque nationale – Tschann – 9782919360086 – 8.50 €