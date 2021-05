Retour de la copie privée en Allemagne, mais pas de prêt numérique

Une étude anglaise menée sur l’année 2020 met au jour plusieurs effets du confinement sur les habitudes de lecture des élèves du primaire et du secondaire. Durant les mois cloîtrés chez eux, sans aller à l’école, les enfants seraient plus à même de lire des livres plus longs et plus complexes. Mieux encore, la lecture serait une solide alliée contre la solitude.