Les lettres d’amour de Saint-Exupéry réconcilient les ayants droit du Petit Prince

Comme le souligne l’AFP, la romance épistolaire passionnée qu’entretinrent les deux époux a fait naître les prémisses de ce que deviendra Le Petit Prince. « Il était une fois un enfant qui avait découvert un trésor », écrit ainsi Antoine de Saint-Exupéry dans la première lettre du recueil, « Mais ce trésor était trop beau pour un enfant dont les yeux ne savaient pas bien le comprendre ni les bras le contenir. Alors l’enfant devint mélancolique. »

Cette belle histoire d’amour sera cependant rapidement assombrie par la mort de l’auteur, disparu en 1944 lors d’un vol de reconnaissance. Considéré comme une étrangère par la famille Saint-Exupéry, Consuelo sera progressivement écartée. L’écrivain n’ayant laissé aucun testament, il est convenu que la veuve obtienne la moitié des revenus tirés de l’œuvre. L’autre moitié, accompagnée des droits moraux, est laissée à la famille.

À sa mort en 1979, Consuelo remettra les droits à son jardinier-chauffeur José Fructuoso Martinez, avec en prime une centaine de lettres d’amour. Vendu à plus de 200 millions d’exemplaires dans le monde, Le Petit Prince représente une manne conséquente pour les ayants droit, et les deux parties des héritiers du poète n’ont pas tardé à entrer en conflit.

Guerre et Paix

En 2008, la famille Saint-Exupéry traîne Martinez devant les tribunaux pour avoir publié un livre sur la relation d’Antoine et Consuelo sans leur permission. Retour de bâton en 2014 lorsque les héritiers de la famille se voient obligés de reverser de l’argent au Sud-Américain après la production d’un dessin animé sur Le Petit Prince.

Aujourd’hui les relations semblent bien plus apaisées. Dans un communiqué, fin avril, la famille Saint-Exupéry écrivait « Cet ouvrage n’aurait pas vu le jour sans la collaboration entre la Succession Antoine de Saint-Exupéry-d’Agay et la Succession Consuelo de Saint-Exupéry », regrettant « une guerre juridique de 18 ans infructueuse pour obtenir la cotitularité des droits d’auteur ».

Au sein du recueil proposé par Gallimard on trouve plus de 160 lettres et télégrammes envoyés sur près de 15 ans. Des croquis de l’aviateur et des dessins de Consuelo illustrent l’ouvrage.

Le résumé proposé par l’éditeur pour Correspondance (1930-1944) :

Buenos Aires, septembre 1930. Antoine de Saint-Exupéry, chef d’exploitation de l’Aeroposta Argentina, fait la connaissance de Consuelo Suncín Sandoval, la jeune veuve salvadorienne de l’écrivain Enrique Gómez Carrillo. Après quelques semaines de vie commune en Argentine, ils choisissent de se marier en France auprès de la famille de l’aviateur. Mais la vie conjugale du couple sera un parcours bien chaotique, malgré tout ce qui les réunit — et en premier lieu leur imaginaire commun, peuplé d’étoiles, de petits animaux et de toutes sortes de trésors. Ces années sont aussi celles de l’écriture du Petit Prince — une fable qui illumine, en leur donnant son sens le plus profond, ces lettres souvent déchirantes d’émotion, où alternent la grâce et le désarroi, la défiance et la lumière.

Crédit photo : Photographies : au centre, Antoine de Saint-Exupéry, entouré par son éditeur Bernard Valiquette, à gauche, et le maire suppléant de Montréal, Paul Leblanc, à droite. Hôtel de Ville de Montréal, 1942 (domaine public).