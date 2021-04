Pour les 75 ans du Petit Prince, des timbres à son effigie

Personnage iconique aux cheveux d’or, mais aussi phénomène de l’édition mondiale, Le Petit Prince est un des livres les plus traduits au monde avec plus de 450 traductions officielles. Écrit et illustré par Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince sort une première fois en 1943 à New York, avant d’arriver en 1946 en France aux éditions Gallimard où il deviendra un best-seller avec 14 millions d’exemplaires vendus.

Depuis 30 ans, Le Petit Prince se décline avec succès sous toutes les formes : un musée au Japon, un village en Corée du Sud, un parc d’attractions en Alsace, une boutique officielle à Paris, des comédies musicales, un opéra, des dizaines d’adaptations au théâtre, un film au cinéma (César du meilleur film d’animation en 2016), des expositions partout dans le monde, mais aussi en beaux objets, allant des jouets pour les enfants aux objets de collection pour les grandes personnes. Le Petit Prince séduit les lecteurs du monde entier pour les valeurs qu’il porte et le message d’espoir qu’il délivre. C’est un ouvrage qu’on transmet, qu’on offre et qu’on partage.

Le Petit Prince est acteur du monde de demain, qui protège, rassure et prend soin de sa planète. En 1942, Antoine de Saint-Exupéry écrivait : « Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de sa planète ». Un message visionnaire qui prend tout son sens aujourd’hui.

Chaque année, plus de 5 millions de lecteurs dans le monde découvrent Le Petit Prince. On estime qu’il s’est vendu à plus de 200 millions d’exemplaires et qu’il a été lu par plus de 400 millions de personnes. En 2009 naît la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse qui porte les valeurs du Petit Prince et de son auteur. Cette fondation finance des projets éducatifs dans le monde entier.

Les illustrations des timbres sont signées par Antoine de Saint-Exupéry, et la conception graphique par David Benmussa. Le timbre sera tiré à 720.000 exemplaires, et le carnet de timbres à 3 millions d'exemplaires.

Photographie : Le Petit Prince® © Succession Antoine de Saint-Exupéry 2021