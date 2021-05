Les écrivaines et écrivains québécois attendent la réforme de leur statut

Entendue ce 4 mai par la Commission de la culture et de l’éducation de l'Assemblée nationale québécoise, la ministre de la Culture Nathalie Roy a joué la montre pour la réforme du statut de l'artiste. « Mon souhait le plus cher, c'est de pouvoir déposer un projet de loi pour moderniser ces deux lois qui sont plutôt vieillottes, mais je ne vous donnerai pas d'agenda et je suis très transparente, c'est impossible de déposer d'ici un mois », a-t-elle expliqué aux députés.

La réforme du statut faisait pourtant partie des promesses du gouvernement actuel, lors de la campagne pour les élections législatives de 2018, et le mandat se termine en 2022... « D'ici 2022, nous le souhaitons, mais je ne vous donnerai pas d'agenda ou de date, parce que, tout ce que cela peut faire, finalement, c'est nous limiter. J'aime mieux vous surprendre en arrivant plus rapidement que plus tard », a toutefois indiqué la ministre.

Le projet doit introduire des ententes collectives, afin de border les contrats d'édition et faciliter les négociations en protégeant les auteurs. Mais également renforcer les droits syndicaux de la profession en ouvrant le droit à une représentation collective.

Lois désuètes... persistantes ?

Dans un communiqué, l'UNEQ réagit aux propos de la ministre et regrette « cette position qui entame inutilement la confiance placée dans le processus de révision des lois [...] [et] laisse craindre que ces travaux pourraient ne pas aboutir avant la fin du présent mandat du gouvernement ».

« Il faut nous garantir qu'un projet de loi sera déposé à l'automne. La pandémie a dévasté le milieu culturel et nous savons que la ministre y est très sensible. Au-delà des dollars investis en culture, nos artistes ont besoin d'un cadre de travail sécuritaire et protecteur », affirme Laurent Dubois, directeur général de l'UNEQ. « La ministre a elle-même admis que les lois actuelles sont désuètes à certains égards, alors pourquoi attendre ? »

FRANCE: les auteurs en quête d'un statut

La présidente de l'UNEQ, Suzanne Aubry, reste toutefois confiante dans l'analyse portée par la ministre de la Culture lors de ses auditions, qui montre « qu'elle a compris l'iniquité et l'injustice subie par nos membres considérés comme une sous-catégorie d'artistes ».

Le 5 mai au matin, l'Assemblée nationale du Québec a adopté une motion présentée par la députée de Taschereau, Catherine Dorion, qui reconnaît l'apport des artistes à la société, leur extrême fragilité dans le contexte de la pandémie et la nécessité de réviser rapidement les deux lois qui encadrent leur statut. Un engagement des députés qui réjouit l'UNEQ, laquelle ne baissera pas sa garde...

Photographie : Best Picko, CC BY 2.0