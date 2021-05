La 10e édition du Festival BD de Montréal 100% virtuelle 

Le comité organisateur du FBDM a tenté jusqu’à la dernière minute de présenter un festival à la fois virtuel et présentiel, mais la chose s’avère désormais impossible au vu des mesures mises en place pour contrer cette pandémie qui n’en finit plus de finir. C’est donc en direct dans les écrans que sera présenté ce 10e rendez-vous annuel printanier destiné à la BD et à l’ensemble des artistes qui la font vivre.

Rendez-vous le 6 mai prochain pour le dévoilement de la programmation.

L’affiche du 10e anniversaire signée Denis Rodier

Pour ce 10e anniversaire, le festival a fait appel au travail de Denis Rodier pour dessiner l’affiche.

Denis Rodier est une figure connue de la bande dessinée québécoise depuis 1990. Son talent lui permet d’exporter son travail jusque dans les comics américains très tôt dans sa carrière. Il débute ainsi chez DC Comics en 1988 en participant à l’encrage de séries cultes telles Batman et Green Lantern.

Il est ensuite engagé chez Marvel et contribue à l’adaptation BD du long-métrage Hook de Steven Spielberg, ainsi qu’à la série Captain America. Il travaille également sur la série Superman chez Action Comics.

Au Québec, le roman graphique La Bombe, créé en collaboration avec les scénaristes Alcante et Bollée pour Glénat, souligne le 75e anniversaire de la bombe atomique ayant anéanti Hiroshima. Cette œuvre a, entre autres, remporté le prix Cases d’Histoire 2020 et celui de la critique ACBD de la BD québécoise 2020.

Le FBDM propose d’ailleurs une conversation virtuelle avec Denis Rodier qui se tiendra aujourd'hui le 29 avril à 11h30 sur la page Facebook du festival.

BAnQ: plongée dans les archives judicaires

Mai, mois de la BD

Pour célébrer son 10e anniversaire, le FBDM a fait appel à des partenaires - nouveaux et anciens - afin d’agrandir son offre pendant ce mois fertile en activités BD. Comme à son habitude, le réseau des bibliothèques publiques de Montréal propose des activités variées pendant tout le mois. Voici donc les partenaires et les activités à ne pas manquer.

Le Congrès Boréal, les 1er et 2 mai. Le Congrès Boréal célèbre les littératures de l’imaginaire depuis maintenant 42 ans. Dans le cadre du mois de la BD, ce partenariat proposera des tables rondes qui donneront notamment le micro aux bédéistes Axelle Lenoir et François Vigneault. Ils aborderont respectivement les thèmes « Virée en horreur québécoise » et « Explorer les corps, pour penser le futur ». Consultez la programmation du Congrès Boréal ici.

FBDCAN / CANCAF, les 6, 13, 20 et 27 mai. Que voilà un événement historique dans l’histoire du 9e art au pays. Pour la toute première fois, quatre grands festivals de BD se réunissent pour proposer autant de tournois (lire : batailles !) de dessins en direct, lors de La soirée de la BD / Comic Night In Canada. L’équipe montréalaise sera composée de Yanick Paquette et Laurence Dea Dionne, qui sauront défendre le FBDM contre les INFÂMES duos créatifs de Québec, Toronto et Vancouver. Suivez La soirée de la BD / Comic Night In Canada ici.

Le Salon du livre de Montréal, les 10, 17 et 24 mai. Dans Lis-moi MTL au FBDM, le Salon du livre de Montréal propose des rendez-vous décontractés où l'on jase livres et lecture en direct sur Instagram avec les finalistes Québec de la 22e édition des prix Bédélys : Patrick Senécal et Jeik Dion (Aliss, Front Froid et Alire), Catherine Lepage (Bouée, La Pastèque), Thom (Casa Rodéo, Pow Pow), Mirion Malle (C’est comme ça que je disparais, Pow Pow) et Mélanie Leclerc (Temps libre, Mécanique Générale). Le tout sera animé par Olivier Courtois, du Liseur Public. Participez aux conversations Lis-moi MTL au FBDM ici.

La BAnQ, les 23 et 26 mai. Ce sont deux activités qui sont proposées en partenariat avec Bibliothèque et Archives nationales du Québec. La première, De vive voix, est une rencontre entre les bédéistes Mélodie Vachon Boucher et Aurélie William Levaux afin de faire découvrir leurs œuvres respectives, dans une discussion de grand intérêt présentée par BAnQ et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Québec. Puis c’est au tour de l’événement Wiki de revêtir ses couleurs BD. Il se veut une séance d’initiation aux façons de contribuer à enrichir la célèbre encyclopédie en ligne, Wikipédia. Cette fois, l’emphase sera placée sur les ressources francophones pertinentes disponibles sur la BD québécoise. Retrouvez le calendrier Mai, mois de la BD de BAnQ ici.

Crédit illustration : Denis Rodier