Justice, crime et procès : plongée dans les Archives judiciaires

Saviez-vous que 47 % de l’ensemble des archives conservées par les Archives nationales du Québec sont des archives judiciaires ? Et qu’elles rassemblent les dossiers de litiges en matière civile, pénale et criminelle portés devant les tribunaux depuis le début du Régime français ? Elles représentent des trésors de jurisprudence précieux pour les juristes et les criminologues et d’informations passionnantes pour les sociologues, les journalistes et les citoyens curieux.

Pour en savoir plus, s'ouvrent les Journées d’étude sur les archives judiciaires du 3 au 6 mai. Un événement en ligne, gratuit et ouvert à tous, présenté par la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ).

« Par leur ancienneté et leur volume ainsi que leur qualité, ces archives conservées par la BAnQ et par les tribunaux permettent de suivre et de documenter l’évolution de la société québécoise. Elles offrent un immense potentiel pour la recherche, tout en étant liées directement à la protection des droits des citoyens », indique Jean-Louis Roy, président-directeur général de la BAnQ.

« Aujourd’hui, leur numérisation devient cruciale afin de protéger les documents originaux et de rendre accessible ce bien commun inestimable. Ces archives conjuguent notre mémoire et, en partie, notre avenir ».

Cet événement Web est présenté dans le contexte du 100e anniversaire des Archives nationales du Québec avec le soutien de la Fondation de la BAnQ, du Barreau du Québec, du Centre interuniversitaire d’études québécoises et de l’Université de Montréal.

En résumé :

Journées d’étude sur les Archives judiciaires présentées par la BAnQ

· Du 3 au 6 mai 2021, entre 9 h et 12 h.

· Un événement en ligne ouvert à tous.

· La participation aux quatre matinées de conférences est gratuite, mais l’inscription en ligne est obligatoire.

Crédits photo :

Une concession de seigneurie et des documents judiciaires, 1829-1904. Archives nationales du Québec à Trois-Rivières | BAnQ, fonds Cour supérieure (TP11) et Collection Jules Martel (P2).

Dossier judiciaire, 1944. Archives nationales du Québec à Québec | BAnQ, (TP12, S1, SS1, SSS2, dossier 27446). Photo : La Police provinciale. Service de l’identité judiciaire.