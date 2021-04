Harry Potter, d'hier et d'aujourd'hui

Bloombsury, l’éditeur britannique à l’origine de l’invasion Potter, va sortir cette année, un ouvrage-cadeau, illustrant les aventures de Harry. Des croquis préparatoires de Jim Kay aux illustrations définitives en couleur, le texte est prévu pour le 5 octobre, avec une grosse campagne de communication.

À la demande de l’éditeur, il avait produit les sept couvertures d’illustration des livres, ainsi que les dessins dérivés. Dans ce nouveau volume, on retrouvera des citations — 366 pour accompagner une année bissextile — avec des enrichissements graphiques et des petites astuces de fabrication pour le rendre plus vivant.

On retrouvera également dans A Magical Year : The Illustrations of Jim Kay features les sept ouvrages, à travers les dessins de Jim Kay. (via The Bookseller)

Autre époque autre mœurs, c’est l’édition de 1997 qui revient sur le devant de la scène pour une mise aux enchères : les estimations vont de 20 à 30.000 £ pour cet exemplaire qui compte parmi les 500 premiers imprimés.

Les indices permettant de l’identifier sont connus : un page de copyright est de 1997, avec en crédit Joanne Rowling, une erreur page 53 sur le terme wand répété. Et puis en quatrième de couverture les fautes typographiques « Wizardry and Witchcraft » (pour « Witchcraft and Wizardry ») et « Philospher’s Stone ».

Sur les 500 volumes de ce premier tirage, 300 avaient été envoyés aux bibliothèques du pays.

La dispersion sera opérée par Tennants Auctioneers, ce 28 juillet…