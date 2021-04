RPG Book : Un livre, trois manières d’aborder l’aventure

Après avoir mis au point deux univers de jeu de rôle, Aria et Oreste, Elder Craft s’est lancé dans une nouvelle aventure, dépoussiérant pour l’occasion le format des livres dont vous êtes le héros. Pour financer ce nouveau projet, un crowfunding a été mis en place. Ouvert jusqu’au 6 mai, il a largement surpassé les attentes des concepteurs en récoltant plus de 100.000 € pour un objectif initial de 20.000 €.

Sur la page Ulule du projet, les deux premiers ouvrages de la nouvelle collection sont présentés. Le premier, intitulé Cthulhu, Le pacte d’Innsmouth, s’inspire de la nouvelle lovecraftienne Le cauchemar d’Innsmouth publié en France aux éditions Bragelonne.

Au cours de l’hiver 1927, une formidable force militaire mobilisée par le gouvernement s’abat sur le port désaffecté d’Innsmouth. Ses habitants aux traits grotesques et à l’allure sinistre sont arrêtés et leurs maisons pourrissantes rasées, jusqu’à ce que tout vestige de la ville fantôme soit effacé pour de bon. En l’absence de procès, la trace des habitants difformes disparaît au fond d’une prison. Au fil des ans, l’affaire est bientôt enterrée, et seuls quelques curieux tenaces s’interrogent encore sur l’ampleur des moyens déployés pour faire disparaître cette étrange communauté. Une seule personne détient l’entière vérité : l’homme qui a découvert les horreurs rôdant sous la surface et a failli y laisser la vie. Mais cette vérité est de celles qui rendent un homme fou…

L’ouvrage propose d’explorer la ville éponyme à travers les descriptions de Lovevraft, mais aussi des intrigues et détails ajoutés par le traducteur français de l’écrivain, Maxime Le Dain.

La seconde œuvre est tirée de l’univers du jeu vidéo Out there, développé par le studio mi-clos. Cette aventure cosmique proposait au joueur de suivre un astronaute perdu dans l’espace et à court de ressource. Intitulé Out There, L’Exil, l’adaptation de cet univers vidéoludique a été coécrite par Jean-Baptiste Lullien, auteur de Zombicide, et FibreTigre, créateur d’ Out There.

Trois manières de vivre son aventure

La particularité des ouvrages proposés par Elder Craft réside dans la diversité des approches proposées aux lecteurs. Il est possible de se plonger dans les œuvres seul chez soi, à la manière d’un Livre dont vous êtes le héros. Choisissez simplement votre personnage et laissez le livre vous guider à travers les pages.

Si vous êtes d’humeur sociable, il est également possible d’affronter les dangers de l’œuvre à plusieurs. Chaque joueur incarnera un des héros de l’histoire et vous pourrez, accompagné de note et d’un jeu de dés, discutez ensemble de la manière dont vous pensez pouvoir vous mettre hors de danger.

Enfin, il est également possible pour le détenteur de l’ouvrage de s’improviser maître du jeu et de construire sa propre narration. Le dernier chapitre des livres de la collection RPG books se présente sous la forme d’un véritable dossier sur l’univers. Ces ultimes pages permettront au lecteur tenté par le jeu de rôle d’avoir les clés pour s’adapter à toutes les situations. Ces informations métatextuelles sont là pour permettre au joueur de construire ses propres défis et de proposer une nouvelle aventure à ses compagnons.

Ces ouvrages trois-en-un sont disponibles dans des formules différentes à des prix allant de 20 € pour la version numérique à 59 € pour la version collector. Pour en savoir plus, rendez-vous à cette adresse.

Crédit photo : Elder Craft