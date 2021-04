La 40e Symphonie de Mozart en BD, combat contre la peur et l'Ombre

Comment passer à côté de cette perle musicale ? On tremble, on s’apaise, un calme furtif dissimule la tempête à venir, avec une note champêtre que l’on trouverait délicieusement bucolique, si elle n’augurait pas de sombres heures. La 40e, c’est le combat d’une lumière contre une obscurité, celui de de l’inquiétude – la tonalité sol mineur n’avait été utilisée qu’une seule fois par le compositeur. Elle révèle le drame qui se profile, au fil des quatre mouvements. Robert Schumann l’avait qualifiée d’« œuvre dont chaque note est de l’or pur, chaque partie un trésor ». Dont acte. Splendide, irrémédiablement.

Et voici que Delphine Cuveele et Dawid publient aux éditions de la Gouttière À l’unisson. Ce projet éditorial n’a pas vu le jour en tant que bande dessinée au silence envoûtant : il s’agit du croisement entre deux mondes, le 9e Art, bien connu de nos lecteurs, et le 4e Art, celui de la musique. Si Mozart incarne ici le Puppet Master, c’est avant tout au directeur de l’Orchestre national de Picardie, Pierre Brouchoud, que l’on doit cet aboutissement. Et pas des moindres, voyez plutôt :

Encore ? Bien entendu, aucun problème, et avec plaisir, même !

Magie, image et musique, Maëstro !

Voici comment la prodigieuse 40e donne place à un concert exceptionnel « un spectacle d’orchestre symphonique avec projection des planches de l’album sur grand écran. » Et se dessine alors l’histoire de petite Luce, plongée dans un univers bucolique étrange et fascinant, hanté par « l’Ombre protéiforme »… D’abord terrifiée, elle apprendra peu à peu, à l’aide d’une baguette peut-être magique, à dompter ses peurs… et finalement à gagner contre l’Ombre récalcitrante et facétieuse…

Parfois, au moment d’aller se coucher, le papa de Luce met de la musique... Ce soir, résonne dans la maisonnée la 40e symphonie de Mozart. Luce adore. Elle se prépare pour une bonne nuit de sommeil, toute guillerette. Malheureusement, la douce mélodie n’empêche pas l’orage d’éclater et de réveiller la fillette en sursaut quelques heures plus tard. Rien n’est plus pareil : tout semble sombre et inquiétant dans la chambre. Une ombre terrifiante court sur le mur... Luce se saisit de sa baguette de fée pour se défendre et s’échappe dans un monde imaginaire où se mélangent rêves et cauchemars. – Editions de la Gouttière

« Pour me lancer dans l’écriture, j’ai commencé par écouter la 40e en long, en large, en travers, le matin, le midi, le soir, dans les bois, à la montagne... Dans des tas de conditions pour vraiment l’avoir dans l’oreille comme une bande-son, et en me questionnant sur ce que m’évoquaient ces notes », explique Delphine Cuveele, la scénariste. Mais le fil narratif ne fut pas des plus évidents à trouver.

« À partir de là, le fil premier est arrivé : je me suis demandé de quoi j’avais peur quand j’étais petite. Et comme beaucoup d’enfants, j’avais peur quand il y avait de l’orage la nuit à cause des ombres projetées dans la chambre. C’est la première scène de l’histoire. »

Son comparse, Dawid, avec qui elle collabore depuis plusieurs années, se souvient d’avoir adoré Pierre et le loup, quand il était enfant, et souhaitait se lancer dans une BD tirée de cette œuvre de Prokofiev. « Donc quand Pierre [Brouchoud, Ndlr] est venu avec le projet À l’unisson, je me suis dit “mais oui, c’est génial”, ça allait dans ce sens-là. Et puis c’était une extension de ce qu’on avait fait jusque là avec Delphine, c’était de la bande dessinée sans texte, et là on rajoutait en plus du son. À la bande dessinée, il manque le son finalement... Ça m’a donc enthousiasmé dès le début. »

Si le livre peut être apprécié seul de manière classique, une édition collector existe et est vendue avec un DVD permettant de visionner le spectacle, d’écouter la symphonie enregistrée par l’Orchestre de Picardie en lisant l’album, mais aussi de découvrir divers bonus rendant l’expérience de lecture toujours plus riche et intéressante.

Celle-ci étroitement liée au récit : Molto Allegro, Andante, Allegretto (Menuetto), Allegro assai ; à chaque mouvement de la symphonie correspond un épisode narratif et graphique distinct, avec son tempo, sa couleur… Parfois aussi des « pauses visuelles » permettent d’écouter tout en laissant promener son regard sur une image immobile… Bref, tout concourt à faire de ce beau projet un parfait unisson entre le 9e art et la musique. – Orchestre national de Picardie

D’ailleurs, rendez-vous est à prendre ce 5 juin, à Amiens : dans le cadre des 25es Rendez-vous de la Bande Dessinée d’Amiens, une projection sur écran géant de la bande dessinée sera proposée, avec des dessins en direct de Dawid, pendant la Petite musique de nuit. En effet, l’Orchestre interprétera la 40e, mais également Une petite Musique de Nuit… (plus d'informations et réservations)

À L’unisson – Delphine Cuveele & Dawid – La Gouttière – 9782357960169 – 10,70 €

Crédits illustration © Dawid / La Gouttière