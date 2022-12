Roman, nouveautés : les livres de Valérie Perrin

Beaux arts

Documents. Tome 2, Collectionner l'art numérique (2007-2018), Edition bilingue français-anglais

La collection d'oeuvres d'art numérique de l'Espace multimédia Gantner, antenne art contemporain et multimédia de la médiathèque départementale, est née de la volonté de faire découvrir l'art numérique au plus grand nombre et dans des lieux non nécessairement consacrés à l'art. Pour initier cette collection, une commande a été passée, en 2004, à l'historien de l'art Bertrand Gauguet. Ce dernier a sélectionné 35 oeuvres de 35 artistes différents, internationaux offrant un panorama varié de cette nouvelle création contemporaine. Trente-cinq oeuvres sur support numérique furent ainsi acquises, toutes sur CD-ROM. Cette période est consignée dans le catalogue Documents, édité aux Presses du réel, en 2007. Depuis, les acquisitions se sont poursuivies régulièrement, permettant ainsi de structurer la collection autour des nouvelles pratiques artistiques en cours. Dix ans plus tard, la nécessité de faire le point sur la collection, de présenter ses 23 nouvelles acquisitions, s'est imposée pour rendre compte de l'évolution du corpus des oeuvres, mais aussi pour interroger la quasi absence de l'art numérique dans les collections d'art contemporain, pour interroger l'acte de collectionner à l'ère du numérique et de l'obsolescence programmée... Pour ces raisons, ce nouveau catalogue propose, au-delà des fiches décrivant ces 23 oeuvres, deux textes inédits en ouverture. Un premier texte commandé au commissaire d'exposition et critique d'art Domenico Quaranta "L'art numérique : un art contemporain" qui permet de mieux comprendre la place de l'art numérique dans le champs de l'art contemporain. Un second écrit par Cécile Dazord "La conservation et la restauration des oeuvres d'art à l'épreuve de la production industrielle en série : Le paradigme de l'encyclopédiste et de l'ouvrier en bas" , conservatrice au C2RMF analysant les problématiques liées à la conservation des oeuvres d'art contemporaines ayant une composante technologique.