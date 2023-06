Virginie Grimaldi et Fred Vargas restent en tête des meilleures ventes

Le duo gagnant n’a pas dit son dernier mot. Sur la dalle de Fred Vargas conserve la marche du trône tant désirée, pour la 3e semaine consécutive, avec 35.097 exemplaires écoulés.

Virginie Grimaldi qui est une habituée des podiums, reste 2e avec Il nous restera ça (19.759 ex.), et vole la 3e place à Lucinda Riley et Harry Whittaker, auteurs des Sept Sœurs (10.786 ex). Le nouveau roman de la native de Bordeaux, Une belle vie, a conquis 18.527 acheteurs.

Riad Sattouf bouleverse ce classement en arrachant la 4e place pour la 1ère semaine en librairie du tome 8 des Cahiers d’Esther : Histoire de mes 17 ans publié chez Allary (15.291 ex).

Quant à Florent Pagny, il effectue une seconde percée : il gagne 8 places et arrive 6e avec son Pagny par Florent, en tête des meilleures ventes pendant plusieurs semaines.

