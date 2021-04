“L’épanouissement des enfants passe par les échanges entre enseignants et parents”

Les conséquences du confinement se ressentent aujourd’hui dans de nombreuses classes où certains enfants sont en situation de décrochage. Cette situation, à laquelle s’ajoute la récente fermeture des établissements scolaires, nécessite plus que jamais que le lien école-famille et la coopération parents-enseignants soient facilités.

Renforcer le partage d’expériences pédagogiques

Aujourd’hui, l’importance du lien de confiance entre parents et enseignants est capitale. Sans ce lien, il n’y a pas d’école de demain. L’avenir ne peut exister que dans une logique de coopération entre parents et enseignants avec, au centre, l’épanouissement de l’enfant.

Dès lors, comment accompagner chacun et contribuer à cette dynamique profitable à tous ?

Le partage d’expériences pédagogiques entre enseignants est un aspect essentiel de la réussite des enfants. Véritable lab’ pédagogique destiné aux enseignants de maternelle, d’élémentaire et du collège, le portail Lea.fr leur permet de tester des méthodes innovantes, d’échanger sur les retours d’expériences effectuées en classe et de participer à des projets stimulants aux côtés des élèves, qui, une fois de retour à la maison partagent avec plaisir le fruit de leurs travaux et créations en famille.

En dehors de l’école, l’enfant poursuit ses apprentissages et se questionne en permanence face au monde qui l’entoure. Le site Grandir avec Nathan propose gratuitement aux parents des activités à partager avec leurs enfants, des conseils et informations pour construire leurs apprentissages à leur rythme et des repères pour mieux appréhender le fonctionnement de l’école. Les parents ont également leur espace, « la bulle des parents », où tous peuvent partager leurs expériences et leurs questions.

« Chez Nathan, notre mission est d’accompagner parents et enseignants en leur proposant des outils et ressources qui aideront les enfants à grandir et s’épanouir pour devenir les citoyens de demain. Créer des passerelles entre Grandir avec Nathan et Lea.fr était pour nous une évidence. Cela a pris d’autant plus de sens depuis le confinement de mars-avril 2020, période à partir de laquelle nous avons mis en place nombre d’initiatives visant à renforcer le lien entre parents et enseignants pour le bien-être des enfants » déclarent Pascaline Citron, Directrice de Nathan Pédagogie et Lea.fr et Valérie Rio Directrice éditoriale chez Nathan Univers Jeunesse.

Impliquer toutes les familles dans la vie de la classe

Parce que ce lien entre l’école et la famille est essentiel pour l’épanouissement des enfants, Klassroom développe les meilleurs outils de communication pour rapprocher l’école et les familles.

#Klassly, l’application de communication parents-professeurs qui implique toutes les familles dans la vie de la classe.

L’application compte aujourd’hui 1,2 millions d’utilisateurs et a littéralement changé la vie de centaines de milliers de parents et de professeurs. Au-delà des avantages pratiques (instantanéité, simplification des échanges, accessibilité, etc.), Klassly a un véritable impact social dans les classes. L’application permet d’inclure toutes les familles, notamment grâce à une fonction de traduction instantanée dans plus de 100 langues pour les parents allophones. Elle permet également la valorisation du travail des professeurs.

#Klassboard, le tableau de bord pour les directrices et directeurs d’école afin de piloter la vie de l’école et les communications avec les familles.

« Klassly et Klassboard renforcent considérablement le lien entre l’école et les familles. De nombreux contextes peuvent rendre ce lien difficile : parents divorcés, parents allophones, parents très peu disponibles, etc. Il est temps aujourd’hui d’utiliser aussi la technologie pour ce qu’elle peut apporter de positif dans nos vies. La popularité de Klassly chez les parents et les professeurs n’est pas un hasard. L’application change tout dans la vie de la classe. Depuis le premier confinement et ses conséquences, puis maintenant avec cette nouvelle fermeture des écoles, Klassly est devenue une application de première nécessité. » explique Frank-David Cohen, CEO de Klassroom.

Nathan, Lea.fr et Klassroom associent leurs savoir-faire technologiques, éditoriaux et pédagogiques. L’objectif du partenariat est d’aller plus loin dans la simplification des échanges et le partage d’expériences entre enseignants et entre parents et enseignants, renforçant ainsi le lien famille-école.

Crédit photo Headway/ Unsplash