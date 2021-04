Covid : la République tchèque rend hommage à un libraire historique

Le 22 mars 2020, un homme de 95 ans était emporté par le Coronavirus, dans un hôpital de Prague. À cet instant, personne n’imagine que le pays connaîtra, un an plus tard, plus de 1,6 million de cas, et le taux de mortalité par habitant parmi les plus élevés au monde. Et derrière la tragique histoire d’un pays, se cache celle des hommes : durant six décennies, Jaromir Vytopil aura alimenté des générations de lecteurs depuis son établissement. Et fit partie des premières victime.

Dans sa librairie éponyme, les habitants venaient tant pour acheter des livres, des cartes postales ou de la musique. Parfois, simplement pour discuter, rapporte l’Associated Press. Le libraire avait commencé sa carrière à l’âge de 15 ans, avant d’entreprendre une formation dans une école spécialisée. Il travaillera dans six villes différentes, exerçant toujours le même métier, avant de s’installer définitivement à Pelhrimov, en 1963.

Le 9 novembre, âgé de 83 ans, il fut emporté par la pandémie en ce mois qui fut certainement le plus meurtrier pour le pays. Son épouse, Marie Vytopilova, avait également contracté la maladie, mais aura survécu.

Ainsi, ce 22 mars, le pays a commémoré ses victimes, faisant résonner toutes les cloches du territoire. Mais la mort de Jaromir avait un écho tout particulier : sa notoriété était telle que le jour de sa mort, les gens vinrent apporter des fleurs et allumer des bougies devant la librairie, transformant durant quelques jours le lieu en mémorial impromptu.

« Une légende est partie, le seul citoyen que tout le monde connaissait à Pelhrimov », pouvait-on lire sur la page Facebook de la librairie. « Ce qui émanait de lui, c’était cet appétit pour la vie, et un effort pour donner aux gens ce qu’il savait être bien — c’étaient les livres », se souvient son épouse. « Il lisait beaucoup, vraiment beaucoup, et au fil des ans, on accumule des connaissances. »

Elle se rappelle de l’avoir surnommé « encyclopédie ambulante », durant leur vie. Parce qu’il œuvrait à bien plus que la réussite de son commerce : sollicité par la bibliothèque de la ville, il organisait des lectures et des rencontres, avec les auteurs. Une fois par an, il se grimait en roi pour accueillir les enfants durant une cérémonie, où ils recevaient alors leur carte de bibliothèque.

Ayant vécu l’invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes soviétiques en 1968, de même que les réformes libérales du Printemps de Prague, le libraire connut également la répression et l’interdiction des livres. « Mon père a caché tous les livres prohibés qu’il pouvait », indique son fils. Grâce à quoi, Skvorecky et Kundera purent être découverts par ses enfants, en cachette…

Après la révolution de velours, portée contre les communistes en 1989, Jaromir ouvrit enfin sa librairie familiale : le 1er juillet 1991, ils commencèrent, avec son épouse, leur activité. Et ce métier, jamais il n’envisagea de le quitter ou de prendre sa retraite. « La librairie était toute sa vie. Il avait l’habitude de dire qu’il voulait en être emporté. Un souhait qui est devenu réalité, d’une certaine manière », reprend son fils.

La famille, en janvier dernier, a annoncé qu’elle mettait en vente les livres et le lieu, considérant que sans le père, mari et son âme, ce ne serait plus jamais comme avant…

Crédit photo : archives de la famille