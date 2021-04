Pour votre santé, et pas que mentale, 15 minutes de lecture par jour !

Les témoignages d’enseignants et d’élèves montrent en effet tous les bienfaits liés à la lecture. Essayer le quart d’heure de lecture, c’est l’adopter ! Pour preuve, l’expérience menée en collaboration avec la ville de Charleroi dans une trentaine de classes primaires de la ville en 2020. Autre nouvelle réjouissante, la Fédération Wallonie Bruxelles vient d’adopter une résolution visant à promouvoir la lecture à l’école et en famille. Pour sa quatrième édition, Tout le monde lit lance donc un appel à participation, aux écoles, villes, communes, entreprises et familles qui souhaitent rejoindre le projet !

On sait que la lecture aide à lutter contre l’illettrisme, le décrochage scolaire, le repli identitaire et la violence scolaire. L’enjeu de la lecture pour tous est donc de taille. Il s’agit ni plus ni moins d’inverser les résultats catastrophiques de l’étude du Programme international de recherche en lecture scolaire qui en 2016 montrait que la compréhension à la lecture des élèves belges francophones, à 9 ans, ne dépasse pas le niveau de compétence le plus élémentaire pour 35 % d’entre eux. Or, la compréhension à la lecture est l’outil primordial pour avancer dans tous les apprentissages et dans la formation. Des élèves bien formés seront, demain, des citoyens plus éclairés et plus épanouis.

Ces résultats alarmants étaient à la base de la création de l’opération Tout le monde lit. Les éditeurs jeunesse, l’Association des Éditeurs belges, le Centre de Littérature jeunesse de Bruxelles et la Foire du Livre de Bruxelles se sont mobilisés pour sensibiliser le grand public, les entreprises et le monde de l’enseignement à l’importance de la lecture dès 2016. Réalisée tous les 5 ans, l’étude livrera ses prochains résultats en 2022. La résolution de la Fédération Wallonie Bruxelles prévoit quant à elle de proposer aux écoles des initiatives baptisées « Quart d’heure lecture », de les accompagner et de développer l’offre de plateformes de prêt en ligne Lirtuel et d’amplifier l’opération « Ouvrir un livre avec bébé, quel plaisir ».

Projet pilote des écoles de Charleroi

Déclinée tout au long de l’année, notamment par des animations dans les classes, l’organisation de conférences pour les enseignants…, Tout le monde lit s’est aussi concrétisée en 2020 par la réalisation d’un projet pilote mené avec la ville de Charleroi. Chaque jour, les enfants, enseignants, personnels des écoles font une pause lecture de 15 minutes en silence, sans consigne spécifique pour vivre l’expérience d’une rencontre avec un livre et un auteur.

Des « boîtes à livres » rassemblant environ 25 ouvrages ont été distribuées dans les classes participantes. Elles sont accompagnées d’un feuillet pédagogique destiné au titulaire, présentant les différentes façons d’envisager ce quart d’heure de lecture et suggérant diverses activités autour du livre. Une formation (en ligne), assurée par Philippe Brasseur, est également prévue pour les enseignants. Selon les enseignants participants, les bénéfices constatés sont multiples : les enfants sont plus curieux, plus ouverts à la discussion, leur esprit critique est plus aiguisé, ils sont plus concentrés et plus enclins à s’exprimer.

De manière plus générale, on constate un mieux-être général au sein de l’établissement, une ouverture culturelle positive pour tous. Forte de ces témoignages, Tout le monde Lit entend convaincre d’autres villes, communes ou provinces de participer au quart d’heure de lecture.

Et dans les entreprises...

Si l’enseignement est en première ligne, pourquoi ne pas partager aussi les bénéfices de l’expérience en entreprise ? À l’heure où la santé mentale est au centre des préoccupations de tous, la lecture pourrait apporter aux travailleurs, en plus de ses bienfaits intellectuels, l’évasion et la sérénité qui font tellement défaut depuis plus d’un an ?

La Recherche a prouvé que le fait de lire stimule le cerveau : nouvelles connexions créant des changements neurologiques persistants, enrichissement de la mémoire sémantique, réduction du stress et meilleur contrôle des émotions entraînant un gain pour l’apprentissage… Participer au quart d’heure de lecture est donc aussi une façon de se démarquer de ses concurrents en favorisant l’épanouissement au travail et en stimulant la créativité.

