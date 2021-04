Michel Noël, personnage considérable au Canada, quasi inconnu en France ...

Son parcours universitaire témoigne de l’intérêt qu’il porte à la culture amérindienne : licence en lettres avec dominante en ethnologie à l’université Laval (1970), maîtrise des arts à l’université Laval (1973) avec une thèse sur l’art décoratif et vestimentaire des Amérindiens aux XVIes et XVIIes siècles, puis doctorat avec une thèse (non soutenue à défaut de professeur spécialisé dans le domaine) sur la gastronomie amérindienne. Il effectue, dès ses années d’études, plusieurs enquêtes ethnologiques de terrain.

Tout au long de sa carrière dans la fonction publique, au ministère des Affaires indiennes et du Nord puis au ministère de la Culture, Michel Noël se distinguera par un activisme sans faille. Il imagine et met sur pied programme sur programme, amenant les communautés autochtones à se rencontrer, à se connaître, à se comprendre, à se respecter. Son travail de sensibilisation auprès d’hommes politiques, d’artistes, d’enseignants et de bibliothécaires s’appuie notamment sur de longues tournées qu’il organise régulièrement avec leur soutien.

Auteur d’une centaine d’ouvrages (des romans pour adultes, des albums et des romans pour enfants, des pièces de théâtre, des recueils de poésie, des ouvrages d’art et d’artisanat, des essais, des guides touristiques, des monographies), l’écrivain multipliait ateliers, rencontres et conférences avec ses lecteurs, en particulier avec les plus jeunes. « J’adore la parole, j’aime parler. Je trouve que la plus belle invention de l’humanité, c’est la parole. C’est ce qu’on a de plus beau et de plus noble ».

Michel Noël est considéré, dans son pays et internationalement, comme un pionnier en matière de littérature pour la jeunesse au Québec. En 1983, il entreprend l’écriture d’une série d’albums de contes amérindiens, Les Papinachois, illustrés par Joanne Ouellet avec qui il travaille depuis quelques années. Les dix-huit titres, initialement publiés par les éditions Hurtebise, traduits en montagnais et en cri, langues des peuples premiers, se vendront à des dizaines de milliers d’exemplaires.

Mon ami Michel Noël est décédé entouré de sa forêt qu’il aimait profondément. La série Les Papinachois et son peuple rieur nous auront unis pour la vie. Que sa parole résonne longtemps auprès des enfants. – Joanne Ouellet, autrice

En 1997, le Prix du Gouverneur général du Canada du Conseil des Arts est attribué à Michel Noël pour son roman Pien (éditions Michel Quintin), conversation à bâtons rompus, en chapitres courts, inspirée par l’enfance de l’écrivain. Édition partiellement réécrite, chez Bayard Canada, sous le titre de Métis, en 2019.

Fier Métis aux multiples talents et ressources, Michel Noël a joué pendant plus de 40 ans un rôle primordial dans la vie culturelle québécoise et autochtone du Québec. Auteur de plus d’une centaine d’œuvres littéraires et de référence, il est reconnu, ici et à l’étranger, pour avoir promu avec succès les riches patrimoines du Québec, et pour avoir inlassablement construit des passerelles entre les peuples pour les amener à se connaître davantage, à mieux se comprendre, à mieux s’apprécier et à vivre en harmonie. Il a consacré sa carrière à œuvrer auprès des jeunes, leur transmettant par ses conférences, ses livres et ses actions l’amour de leur histoire et de leurs patrimoines respectifs. – Bayard Livre Canada

La plupart des romans pour la jeunesse de Michel Noël ont été retenus dans les sélections de l’association québécoise Communication-Jeunesse. Hush ! Hush ! (Hertubise, 2007) a été sélectionné par l’IBBY (Union internationale pour les livres de jeunesse) pour figurer sur la liste d’honneur 2010 (IBBY Honour List) des ouvrages se distinguant par la qualité de leur écriture. Plusieurs titres ont également été sélectionnés pour intégrer les catalogues White Raven qui rassemblent les propositions de traduction établies annuellement par la Bibliothèque internationale pour la jeunesse (International Youth Lbrary) de Munich.

En 2011, Michel Noël sera finaliste du Prix commémoratif Astrid-Lindgren (ALMA) pour l’ensemble de son œuvre. Dans les années 2000, il collabore avec la radio et la télévision canadienne, comme interviewer, scénariste, coréalisateur et réalisateur, pour des émissions en lien avec ses sujets de prédilection. En 2001, le Musée des Confluences de Lyon (Rhône) avait fait appel à lui pour constituer et documenter la collection d’artéfacts amérindiens de l’établissement. On peut désormais y voir des mocassins pour bébé et une paire de raquettes à neige.

En 2016, les éditions Auzou lui demandent d’être le directeur d’une collection de sept albums présentant à un jeune lectorat québécois les peuples autochtones. Il écrit ceux consacrés aux Algonquiens, aux Iroquoiens, aux Métis et aux Inuits et il confie l’écriture des autres (les Cris, les Innus, les Haïdas) à de jeunes historiens amérindiens. Michel Noël a fait don de ses archives personnelles à la BAC (Bibliothèque et Archives Canada), ouvrant la voie à des travaux universitaires éclairant son œuvre et ses actions.

« Communicateur hors pair et vulgarisateur unique en son genre, Michel a rencontré des milliers de jeunes à travers le monde à qui il a transmis son amour des mots. Mais au-delà de son imposante œuvre littéraire, c’était un merveilleux conteur qui incarnait une force tranquille pétrie de bonté et d’humanité. Tous ceux et celles qui ont croisé sa route ont sans doute conservé un souvenir impérissable de cet homme plus grand que nature à la voix chaleureuse et au regard empreint de sagesse » (avis de décès du site Nécrologie Canada).

via CRILJ

Crédit photo : Auzou CA