Refusé pour ses “dessins hideux”, L'Attaque des titans a conquis le monde

34 volumes, 139 chapitres, des rebondissements à n’en plus finir, Shingeki no Kyojin, alias L’Attaque des Titans est devenu le manga le plus populaire au monde. Et on ne le croirait pas, à découvrir le contexte originel dans lequel Hajime Isayama a évolué. Aujourd’hui salués pour la puissance dramatique déployée, les quelques ilots d’humains qu’il met en scène, au bord de l’extinction de l’espèce, n’avaient pas convaincu.

Pourtant, l’idée de ces humanoïdes géants mangeurs d’hommes avait, sur le papier, quelque chose de fascinant. Venus de nulle part, ils disparaissent un beau jour. Et au terme d’une centaine d’années de paix, voici que l’un d’eux rejaillit, plus grand que tous les autres. Et plus affamé encore.

JAPON: une édition des Titans totalement monstreuse

La Kodansha, son éditeur japonais, faisait paraître en 2014 Attack on Titan Guidebook : Inside & Outside, un documentaire retraçant l’histoire même de la création du manga, rapport Cine Premiere. « Je voulais créer quelque chose de court, simple et intéressant pour qui le verrait. Rendre les choses complexes allait aliéner les lecteurs », y assure l’auteur, qui a participé à cette parution. Ainsi est venue l’idée d’un géant surplombant le mur d'une ville fortifiée de toute sa hauteur, menace terrifiante en contre-plongée, et plus encore.

Trop timide, manquant d'assurance

Qui sont ces créatures, pourquoi cet appétit insatiable, comment les combattre ? Au fil des parutions, les réponses sont venues, mais les lecteurs ont appris la patience. Presque autant qu’Isayama lui-même. C’est en 2006 — il n’a qu’une vingtaine d’années — que le jeune garçon se rêve mangaka et débarque à Tokyo. Son projet en tête, et sa planche à dessin sous le bras, il pense conquérir le monde. Dans le même temps, une forme de modestie, voire un manque de confiance, lui laisse entendre qu’il lui manquait la qualité requise pour produire des mangas.

Les premiers éditeurs rencontrés le confortent dans cette idée. « J’ai vu de nombreuses sociétés. Ils aimaient mon histoire, mais m’ont dit que la qualité du dessin était médiocre. J’allais abandonner, car il y a bien des gens qui veulent faire des mangas. Et je ne pensais pas pouvoir devenir l’un des plus grands », indiquait Isayama à la BBC dès octobre 2015.

PIRATAGE : le manga, victime éternelle

À cette époque, déjà 52 millions d’exemplaires écoulés, des traductions en anglais, mandarin, allemand, et les animes qui font le tour de la planète. « Je pensais que ce serait intéressant si des monstres mangeaient des humains », avait-il simplement à l’esprit — après avoir joué à un jeu vidéo où des envahisseurs extraterrestres détruisent la planète.

Et voici comment se profile l’intrigue : un shonen pas banal, parce que les gentils meurent plus souvent que d’ordinaire. Les méchants titans remportent de cruelles victoires. Et quand ils perdent, les dégâts et les conséquences sont tels que le jeu en vaut à peine la chandelle.

Mais personne ne veut publier ces œuvres. Sauf la Kodansha, qui finit par exprimer son intérêt pour l’œuvre. Et un éditeur qui se demande : « Qu’est-ce qui ne va pas avec ce type », dont l’estime personnelle est si faible ? En quittant la préfecture d’Oita, le mangaka souligne qu’il n’avait « pas d’ambition pour me pousser. Je ressentais une infériorité, une certaine frustration ».

Des monstres inhumains

Signer avec une grande maison ne lui donnera pas des ailes : juste le contexte dans lequel il pourra travailler. Et de sa propre expérience de serveur dans un cybercafé, il retient qu’il n’existe rien de plus effrayant qu’une personne avec qui il est impossible de communiquer. La création des Titans est à l’œuvre. Ses premiers dessins ne reflètent pourtant pas encore l’effroi : il lui faut aller chercher dans le cinéma d’horreur japonais des inspirations, mais plus encore, puiser dans l’humanité.

« Pour dessiner les Titans, je choisis des expressions qui provoquent un sentiment d’inconfort », reconnaissait-il en 2013. Le grotesque, le hideux et l’insolite se retrouvent à la croisée des chemins. « Leur expression ne convient pas aux situations », reprend-il. Ainsi, quand ils dévorent ou se font tuer, ils continuent de sourire. « J’ai opté pour cette manière de faire, afin de produire la sensation la plus désagréable possible. » Banco : ses monstres n’en deviennent que plus inhumains encore.

TITANS : la fin d'une ère éditoriale

Dans ce fameux guide, son éditeur précise : « Isayama écoute toutes les opinions avant de prendre une décision. Il est assailli d’innombrables suggestions et les prend toutes en compte. C’est ensuite qu’il trie et se construit à partir des propositions de chacun. »

Les Titans envahissent le monde

Les premiers pas dans Bessatsu Shonen Magazine, en septembre 2009, ne manquent pas de craintes. Mais l’accueil est immédiat : 3,8 millions d’exemplaires sont vendus fin 2011, 16 millions en 2013, avec un pic tel que la Kodansha fait exploser ses bénéfices — une première depuis 18 ans. L’anime va suivre en avril de cette même année et la franchise commence à se développer.

Des spin-offs, des light novels, jeux vidéo, des films en live-action et bien entendu, l’indétrônable merchandising où figurines et produits dérivés se disputent l’enthousiasme des fans.

En décembre 2019, depuis Twitter, Shonen Magazine indique que plus de 100 millions d’exemplaires ont été vendus : L’Attaque des Titans compte parmi les 20 mangas les plus vendus de tous les temps.

Et cela semble ne jamais devoir finir…

Crédits illustrations © Kodansha ; photo © Hajime Isayama