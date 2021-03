Juan Branco : “Il y a encore la possibilité d’une guerre civile dans ce pays

Contrairement à ce que l’on pourrait penser au premier abord, Abattre l’Ennemi ne met de cible dans le dos de personne. « L’Ennemi » n’est pas un homme, une femme, ni même une banque, mais un système. Mêlant expériences personnelles, analyse structurelle et pensée philosophique Juan Branco décortique les effets néfastes que produit ce système sur la grande majorité des Français. Si les termes “classe sociale” et “capitalisme” ne sont qu'à peine mentionnés, l’ouvrage mêle de multiples pensées politiques, de Machiavel à Lenine, pour délivrer une vision du pouvoir et de la domination.

Revenant sur le mouvement des Gilets jaunes auquel il a participé, l’avocat regrette une « révolte, qui n’a pas réussi à se transformer en révolution ». Ce livre se propose d’être un outil pour ceux qui souhaitent faire advenir une rupture politique d’envergure. Quand ? Comment ? de quelle façon ? Réponse dans cet entretien.

ActuaLitté : Avant de rentrer les détails de votre texte, pouvez-vous revenir sur cet ennemi ? Sur ce qui fait selon vous son unicité ?

Juan Branco : L’ennemi se dévoile à mesure que nous avançons. Les gilets jaunes ont été à ce titre un formidable révélateur, rendant visible l’indifférence, la haine et la cruauté, les sentiments abjects que nos dominants entretenaient vis-à-vis du reste des Français. On nous a lavé le cerveau pendant des décennies quant à la supposée cohérence et bienveillance que ces êtres entretenaient à notre égard. Ce que l’on a vu, c’est, dans toute sa splendeur, l’expression d’un mépris de classe, d’une pulsion de violence et d’écrasement qui s’est exprimée.

Les systèmes de pouvoir sont constitués d’imbrications successives. Tout le monde pense avoir du pouvoir, personne ne se rend compte qu’il dépend d’un autre pouvoir. Chacun à l’impression d’être à part et ne se rend pas compte qu’il participe à un système qui écrase des millions de personnes. Il y a très peu de gens au sein des élites parisiennes conscientes que les ressources dont ils bénéficient sont le fruit des efforts de millions de Français.

Parlez de leur salaire à un jeune énarque ou à un jeune normalien, et vous verrez qu’ils pensent le mériter par leur effort et leur talent. Ils n’ont pas perçu qu’ils sont le produit d’un système coûteux en termes d’énergie, qui exige de leur part qu’ils rendent quelque chose et ne se contentent pas de passer des concours. De la même manière, l’oligarque feint d’oublier qu’il doit une grande partie de sa fortune à l’intervention de l’État, le journaliste feint d’oublier que son groupe appartient à un oligarque, etc. Chacun est dans son aveuglement.

C’est extrêmement compliqué de rompre avec ses liens, de retrouver sa souveraineté personnelle. Très peu en en sont capables, et ils n’ont aucune raison de le faire. Ils préféreront laisser le pays s’effondrer plutôt que de prendre le risque de la liberté… D’où la nécessité d’une rupture, d’une révolution.

Vous ne voyez aucune possibilité d’alliance avec les partis traditionnels ?

Juan Branco : Ce livre est là pour aider ceux qui le souhaitent à rompre avec le système existant dans les mois et années à venir. Le jeu institutionnel ne m’intéresse pas du tout à ce stade, il y a un système électoral qui est complètement vicié et qui joue son rôle dans la fabrique du consentement.

À chacun de faire sa place s’il veut le faire : ce n’est pas mon cas.

Nous sommes aujourd’hui en pleine crise sanitaire. Difficile de se projeter dans l’avenir. L’ouvrage propose pourtant une refonte totale du politique. N’avez-vous pas peur que la nostalgie du monde d’avant rende difficile la volonté d’un après ? Que la priorité des citoyens soit de retrouver un quotidien disparu ?

Juan Branco : Je pense que personne n’est nostalgique d’un avant. Cette crise ne fait que restreindre notre liberté, notre capacité à vivre et être heureux par rapport au système existant. C’est un degré supérieur de souffrance, mais la nature de la souffrance ne change pas. On était déjà dans un rapport de mal-être existentiel économique social très important, et la pandémie ne fait qu'ajouter une chape de plomb à cette situation.

C’est pour ça qu’on a été si rapidement soumis à cette nouvelle donne. Simplement parce que, contrairement à ce que l’on a dit, il n’y avait pas de rupture radicale, mais un accroissement des contraintes existantes.

Malgré la pandémie, le social est parfois absent des débats, islamogauchisme et identité occupent beaucoup de temps d’antenne. Comment faire revenir le sujet de la radicalité politique dans l’espace médiatique ?

Juan Branco : C’est impossible dans l’espace politique médiatique actuel, c’est pour ça qu’il faut s’en détacher. Tout est fait pour nous interdire un espace politique sain.

Ce système n’a qu’une obsession : nous divertir, nous distraire de façon à ce qu’on ne mette pas les responsables de plus graves scandales de ce temps face à leurs implications politiques et pénales. Il faut s’ériger contre ce jeu de dupes pour un jour le renverser.

Au demeurant, la médiatisation du mouvement des gilets jaunes a bien évolué. Le film de David Dufresne Un pays qui se tient sage, a été très bien accueilli par la presse. Comment analyser ce changement de discours ?

Juan Branco : De façon très simple : ce discours ne menace rien ni personne, si ce n’est quelques lampistes qui seront rapidement oubliés. Parler de « violences policières », c’est dépolitiser et déshistoriciser ce qu’a connu ce pays, c’est commettre un contresens historique majeur sur ce que nous venons de traverser.

Il faut se rendre compte que ce qui s’est joué, entre novembre 2018 et aujourd’hui. Ce ne sont pas des violences policières, mais des violences politiques, ordonnées et organisées, qui nous ont été infligées. En échange d’une cogestion avancée du ministère de l’Intérieur, un paiement des primes et toute une série de petits arrangements, on a envoyé les policiers et gendarmes contre les populations.

David Dufresne – une personne qui a fait un travail précieux et courageux –, n’a été reçu qu’en ce qu’il pouvait être instrumentalisé, l’indignation que suscitait son travail étant immédiatement diluée et absorbée par des médias qui, en lui offrant un petit espace, le récupéraient et se donnaient un peu d’air. Dès lors qu’il tentait de politiser son discours, il était écrasé.

Vous expliquez à de nombreuses reprises ne pas vouloir de purge, ne pas vouloir mettre les élites au pilori, cependant vous admettez que pour le renouveau ne peut se faire sans violence...

Juan Branco : Je veux mettre les élites au pilori, mais symboliquement parlant. La politique c’est une gestion de la conflictualité et donc le rôle du politique c’est d’éviter la violence, c’est de résoudre les conflits par d’autres voies.

La question aujourd’hui est de savoir comment on élabore des dispositifs pour nous permettre d’éviter de nous entredétruire. Un scénario qui risque d’arriver si on continue à ce rythme-là… Il y a dans ce pays une grande concertation d’énergie négative. Les gens accumulent de la haine et du ressentiment qu’ils retournent soit contre eux et leurs proches, soit qu’il purgent en s’attaquant aux autres.

Je propose une solution institutionnelle pour mettre fin à l’impunité des élites et qui permet de les enfermer lorsqu’elles ont commis des actes criminels. Par criminel, j’entends par exemple la gestion du ministère de la Santé avant cette crise sans même parler de la gestion pendant la crise.

Tout cela me paraît essentiel pour pouvoir donner aux citoyens la possibilité de voir que cette violence est redirigée quelque part, qu’elle est gérée par l’état et donc que l’on n’a pas besoin de s’en saisir et de l’exprimer nous-mêmes. On ne peut pas jouer avec le feu éternellement comme ça, il faut recréer des dispositifs de purge de la violence, sinon on va finir par s’entredévorer. Il y a encore la possibilité d’une guerre civile dans ce pays.

Quel est votre rôle dans ce renversement : cette révolution se fera-t-elle d’elle-même ou doit-elle être organisée ?

Juan Branco : Les deux ! Moi je suis le produit d’une époque, et ce livre par ricochet l’est aussi. Il n’y a rien d’autre, dans ma figure publique et médiatique, que l’expression d’une défaillance du système. Ce n’est pas moi, tout d’un coup, qui ai eu une révélation. On est tous les enfants des conflits internes d’une société, et les ruptures que l’on peut créer dépassent la volonté individuelle.

La chance que j’ai eue c’est de pouvoir participer à Wikileaks. J’ai été accueilli par des gens qui avaient les moyens de peser sur le monde. Je pense qu’il y a des centaines de milliers de personnes en France qui désespèrent de ne pas avoir un rôle à la hauteur de leurs engagements et de leurs espoirs.

Mon devoir c’est de redistribuer ce capital qu’on m’a moi-même donné. Il faut que je rende ce privilège que j’ai eu.

Abattre l'Ennemi - Juan Branco - Edition Michel Lafon - 9782749946535 - 17,95 €