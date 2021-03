Le MIT ouvre des services de publication en Open Access aux scientifiques

Quelle innovation est-ce là ? Eh bien, il s’agit, ni plus ni moins, que de décrocher de la dépendance que les scientifiques entretiennent à l’égard de revues spécialisées. La question revient régulièrement : ces parutions coûtent cher aux établissements, et les grands opérateurs, à l’image de RELX (anciennement Reed Elsevier) détiennent un monopole qui ressemble à un passage obligatoire.

La diffusion des résultats de recherches doit en effet passer par la publication sur des revues approuvées, avec un travail éditorial réel. Mais non sans poser de réelles difficultés d’un côté aux chercheurs publiant et de l’autre, aux chercheurs consultant. À ce titre, le consortium français Couperin a communiqué une étude montrant les limites du système.

Leur conclusion s’impose : il est plus commode de passer par des solutions pirates, que de tenter d’accéder aux ressources officiellement payantes.

« Les portails institutionnels sont lourds (il faut cliquer 50 fois avant d’accéder à ce que l’on cherche) et ne tiennent pas la route face à Google Scholar (j’utilise aussi très souvent Scinapse). Et Sci‐hub est le meilleur moyen pour récupérer rapidement ce qu'on cherche (en une URL alors que le site de mon institution requiert au moins 6 clics) ... qu'est‐ce que c'est mal fait », indique un chercheur rattaché à une université, en Sciences Techniques et Médicales, âgé de 46 à 55 ans.

Dans ce contexte, le MIT Press estime qu’il y a plus de potentiel à ouvrir ses services, pour protéger les chercheurs et les maintenir loin des fournisseurs de services d’information internationaux. « Parce que nous sommes alignés sur la mission d’environnements institutionnels pour lesquels nous travaillons, nous pouvons répondre aux besoins des chercheurs, des auteurs et des lecteurs, là où ils se trouvent », indique Amy Brand, directrice du MIT Press.

D’ailleurs, cette question de l’Open Access revient même chez les cadors de l’offre payante : Elsevier a entrepris une collaboration avec des partenaires néerlandais pour rendre accessibles des documents scientifiques, tirés des multiples titres que propose Elsevier.

Au cours des dix dernières années, à l’image de ce que l’on constate dans l’ensemble de l’industrie du livre, le secteur de l’édition académique se concentre dans les mains de quelques acteurs. En deux décennies, les parts de marché des cinq premiers éditeurs du secteur ont augmenté, passant de 36,1 % en 1998 à 47,3 % en 2018. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans cette augmentation des parts de marché, comme les acquisitions, fusions ou encore nouvelles prises en compte de revues.

En début d’année 2020, Couperin, encore lui, pointait la « trop grande financiarisation » de l’édition scientifique commerciale. Le rapport entre la qualité du service et le prix payé par les chercheurs n’est « pas satisfaisant du tout » pour une quasi-moitié des répondants de l’étude alors réalisée.

Car, oui, le dernier des soucis reste celui-ci : les chercheurs payent pour être publiés, les établissements payent pour accéder aux publications… et au milieu, coule une rivière paisible pour les éditeurs qui moissonnent l’argent de toutes parts ?

Le MIT Press déploierait ici des trésors d’ingéniosité pour ouvrir plus largement le champ des possibles. Et donner du mou aux scientifiques.