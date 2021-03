La librairie et les éditions La Musardine deviennent une société coopérative 

Anne Hautecoeur, la directrice actuelle qui a mené toute sa carrière dans l’entreprise depuis son entrée en stage en 2000, vient d’être élue pour la gérance de la SCOP. La forme de gouvernance qu’implique le modèle de la SCOP et le principe de redistribution des bénéfices aux salariés correspondent à sa vision du management et de la gestion d’entreprise.

Claude Bard lui-même devient associé de la SCOP, au même titre que les autres : il accompagnera cette transition encore un an et suivra le projet d’édition des Œuvres complètes d’Esparbec.

EDITION : une revue antiraciste et anticapitaliste pour les enfants

La Musardine naît en 1995, lorsque Bard quitte le groupe Hachette et crée sa propre maison d’édition. La librairie du même nom est inaugurée en 1996, c’est à l'époque une des seules librairies érotiques parisiennes.

Située 122 rue du Chemin Vert, elle propose alors l’essentiel de la production érotique disponible en France. Pionnière de la vente de livres par correspondance, elle s’appuie également sur un site web créé dès 2002. En parallèle La Musardine édite ses propres collections. Jean-Jacques Pauvert y développe sa collection de poche Lectures amoureuses, Ruwen Ogien y publie des textes engagés, Bernard Joubert y lance un label BD...

L'équipe de La Musardine

La Musardine célèbre l’érotisme, la sexualité et l’amour sous toutes les formes du livre : la littérature, d’Esparbec à Octavie Delvaux, avec les différents labels et collections de fiction, les guides pratiques avec la collection Osez, les essais de L’Attrape Corps et des documents sur les questions autour de la sexualité qui agitent actuellement la société, sans oublier la bande dessinée sous le label Dynamite.

Chaque année La Musardine et ses différents labels publient une centaine d’ouvrages. Elle totalise plus de 130.000 exemplaires vendus en 2020, diffusés et distribués par Interforum. Aujourd’hui, la maison compte à son catalogue plus de 1 500 titres.