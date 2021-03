MeFu : première association d'auteurs de BD professionnels en Italie

Le 1er mai 2020, en pleine pandémie, le groupe de recherche MeFu - Mestieri del Fumetto (Professions de la bande dessinée) a été lancé pour mener une enquête sur la situation professionnelle des auteurs de bandes dessinées (scénaristes, illustrateurs, coloristes…). Ce groupe est désormais devenu la première association professionnelle italienne à laquelle participeront activement des dessinateurs de BD reconnus, tels que Manuele Fior, Francesco Artibani, Paola Barbato, Simone « Sio » Albrigi et d’autres. Claudia Palescandolo en sera la présidente.

De groupe de recherche à association

Depuis sa création le groupe de recherche a été très actif et a accompli plusieurs initiatives en 10 mois : la création d’une base de données — constamment mise à jour — des créateurs italiens de bandes dessinées, la publication d’un guide de lecture des contrats de cession de droits, l’inauguration de deux cycles de vidéo-interviews, l’un consacré aux auteurs, l’autre aux éditeurs (cette dernière est sans doute une initiative qui sera progressivement enrichie).

Depuis le 24 février (date d’enregistrement à l’Agence des revenus) MeFu - Mestieri del fumetto est devenue une véritable association. Comme le rappelle la déclaration publiée sur la page Facebook de MeFu, il s’agit d’une « [a]ssociation à but non lucratif, née dans le but d’œuvrer pour la reconnaissance, la valorisation et la protection de l’activité professionnelle des créateurs de bandes dessinées, d’assister et d’aider les créateurs de bandes dessinées, et de les représenter dans les relations avec leurs homologues naturels et avec les sujets publics et privés ».

En plus de valoriser et promouvoir l’activité des professionnels de la bande dessinée, l’association joue aussi un rôle de représentation de cette catégorie professionnelle et d’assistance aux créateurs, ainsi que d’information pour toutes les questions liées au métier.

Déjà onze auteurs importants de bande dessinée italienne ont rejoint l’association.

Devenir une catégorie professionnelle

Quelles sont les conséquences concrètes de la création d'une association professionnelle comme MeFu ? « Cela peut sembler une simple démarche bureaucratique, mais en plus des implications symboliques (qui nous paraissent déjà importantes), il y a aussi des valeurs pratiques : pouvoir s’exprimer au niveau institutionnel, tout d’abord en interagissant avec les institutions non pas comme des individus mais comme une catégorie. Et puis de mettre en place des actions concertées, et de fournir des outils pratiques plus solides pour aider le travail des auteurs. »

Une campagne d’adhésion sera bientôt lancée pour promouvoir cette association et inviter de plus en plus de professionnels à la rejoindre. Le site est actif et apporte plus de détails sur cette importante initiative.

Un secteur en hausse depuis 2020

Rappelons enfin l’importance que le secteur de la bande dessinée est en train d’acquérir dans le Bel Paese. Au marché des droits d’Angoulême, la partie professionnelle du FIBD, ont été présentés quelques données sur le marché européen, issues d’une analyse préliminaire réalisée par Fep (Federation of European Parliament). D’après ces données, la bande dessinée en Italie, Allemagne, Portugal et Espagne représente aujourd’hui entre 2 et 6 % de l’ensemble du secteur de l’édition, mais les pourcentages sont plus élevés pour la France et la Belgique francophone : 15 % et 33 %.

Cependant, en Italie la bande dessinée a connu une hausse considérable l’année dernière, avec un chiffre d’affaires en hausse de 42 % par rapport à 2019, pour un total de 43 millions €. Une situation que Piero Attanasio, de l’Association Italienne des Editeurs (AIE), explique au Giornale della Libreria en mentionnant le succès des ventes de bandes dessinées en combinaison avec les journaux, une pratique très répandue en Italie.