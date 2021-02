Supprimer le rabais sur les achats des collectivités, “double peine” pour les bibliothèques ?

Les libraires persistent et signent. Par l'intermédiaire d'une intervention de la présidente du Syndicat de la Librairie française (SLF), Anne Martelle, devant des sénateurs, la profession a demandé la suppression du rabais de 9 % pour les achats de livres destinés aux bibliothèques, que les librairies peuvent accorder aux collectivités.

« Dans les faits, cette remise est obligatoire pour le libraire, s'il veut obtenir le marché public », a assuré Anne Martelle au Sénat. « À ces 9 % s'ajoutent les 6 % de la SOFIA, pour les droits d'auteur. Sur une remise accordée par les éditeurs de 32 %, cela laisse peu pour vivre, au regard du temps passé sur le marché public », poursuivait-elle.

En mai 2020, le Syndicat de la Librairie français avait déjà intégré cette suggestion parmi les « mesures structurelles » destinées à améliorer les marges des libraires, présentées à l'époque à Bruno le Maire.

Le Syndicat de la Librairie français estime que le coût de cette mesure s'élèverait, à achats constants, à 12 millions € pour les collectivités (10,8 millions € pour les collectivités locales et 1,15 millions € pour les universités). Toujours d'après le syndicat, une commune de 100.000 habitants et plus dépenserait 25.000 € supplémentaires par an, pour les mêmes volumes d'achat, et une commune de 2000 à 5000 habitants, 772 €.

La suppression du rabais de 9 % offrirait une hausse de la marge du libraire de 1 à 1.5 point, soit un doublement du bénéfice annuel, d'après le SLF.

Des acquisitions de livres plus difficiles

Bien que sensible aux difficultés des librairies et plus précisément à la problématique économique des marges insuffisantes, l'Association des Bibliothécaires de France prévient : « C’est un leurre de croire que les collectivités rallongeront d’autant les budgets » en cas de suppression du rabais de 9 %, nous indique Alice Bernard, présidente de l'ABF.

En effet, le budget, dans le meilleur des cas, resterait plutôt constant, au détriment du volume des acquisitions. « De manière générale », poursuit Alice Bernard, « la tendance est plus à la réduction des budgets d’acquisition des bibliothèques. La suppression de ce rabais pourrait agir comme une double peine. »

LIVRE : les vacataires des bibliothèques victimes de la crise ?

La présidente l'ABF rappelle également quelques faits : « Il semble y avoir une méconnaissance de l’histoire du droit de prêt. Avant la “loi Lang” qui mentionne un rabais possible de 0 à 9 %, les rabais étaient bien plus conséquents (de l’ordre de 20 à 25 %). Ce rabais maximum et non imposé (même si les 9 % sont devenus une habitude systématique) fait partie d’un compromis, d’une position d’équilibre sur le droit de prêt que nul ne devrait remettre en cause. »

D'autres questions plus pratiques se posent, et supposent des négociations plus poussées : « Que demande le SLF : modifier la loi sur le droit de prêt alors que ce rabais n'est pas obligatoire ? Quid des bibliothèques étant en marché public avec cette remise de 9 % faisant partie des conditions ? Faudra-t-il les casser ? », interroge Alice Bernard.

Nous avons contacté l'Association des Maires de France et la Fédération Nationale des Collectivités territoriales pour la Culture, et sommes dans l'attente de plus d'éléments.

Photographie : Les 7 Lieux, médiathèque à Bayeux (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)