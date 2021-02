Des kits de tests Covid distribués dans des bibliothèques britanniques

Délester les équipes médicales, où qu’elles se trouvent : pour les cinq bibliothèques de Bristol, et trois autres dans le sud du Gloucestershire, l’opération est amorcée. Les établissements proposent des kits de tests, à emporter chez soi, destinés aux personnes potentiellement à risque et qui ne peuvent quitter leur domicile. De la sorte, on se présente à l’établissement, et l’on retire un kit pour effectuer le test Covid directement chez soi.

La BBC souligne que ces tests PCR doivent, une fois réalisés, être placés dans une boîte également fournie, puis scellés et déposés à la bibliothèque où le kit a été récupéré.

QUÉBEC: les nouvelles mesures sanitaires en bibliothèque

La perspective est intrigante : les établissements de prêt ne sont toujours pas ouverts au public, mais interviennent ici comme des points de collecte. Or, pour les scientifiques, il s’agit d’avoir plus de remontées d’informations sur un variant — la Covid-19 Kent — apparu manifestement à Bristol et dans le sud du Gloucestershire.

Dans le même mouvement, le projet aiderait à réduire la propagation, en identifiant des cas asymptomatiques — tout en incitant les personnes à se maintenir à l’isolement.

Christain Gray, directrice de la Santé publique à Bristol indique qu’au premier jour de distribution, ce 9 février, sur les sites mobiles mis en place, « plus de 2000 tests ont été effectués. Nous sommes très reconnaissants envers chaque personne qui a joué son rôle, en aidant à prévenir de la diffusion du virus et à la protection des communautés ». En outre, 400 tests ont été emportés et ramenés.

Les services de retrait et de dépôt de Bristol sont ouverts de 10 h à 16 h, du lundi au samedi.

Quant au variant britannique, manifestement très préoccupant pour les autorités sanitaires, il a pris une nouvelle orientation – SARS-CoV-2 B.1.1.7 avec une mutation E484K supplémentaire. Autrement dit, il s’agit du variant Kent, découvert à l’automne 2020, avec une nouvelle mutation.

crédit illustration Ariznodot, CC BY ND NC 2.0