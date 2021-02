Lawrence Ferlinghetti, poète, éditeur et libraire de la Beat Generation, est décédé

Une figure centrale de la Beat Generation disparaît, avec la mort de Lawrence Ferlinghetti, qui s'est éteint ce 22 février à l'âge de 101 ans dans sa maison, à San Francisco.

Né à Bronxville, dans l'État de New York, le 24 mars 1919, fils de Carlo Ferlinghetti, immigré italien, et Clémence Mendes-Monsanto, venue de France, Lawrence Ferlinghetti est rapidement privé de sa mère, placée en hôpital psychiatrique. Sa tante le recueille alors, et l'emmène à Strasbourg, où il vivra sa prime jeunesse, apprenant le français comme langue maternelle.

De retour aux États-Unis, il effectue un cursus scolaire qui se termine en Caroline du Nord, avec des études supérieures en journalisme. Mobilisé pour la Seconde Guerre mondiale, il est affecté à plusieurs postes et participe à de nombreux combats. Il voit de ses propres yeux la destruction provoquée par la bombe atomique qui frappe Nagasaki, une expérience qui fera naître ses engagements pacifistes.

L'aventure City Lights

Après un master et un doctorat, à la Sorbonne pour ce dernier, il s'installe à San Francisco où il enseigne le français, peint et devient critique d'art. En 1953, avec le professeur de sociologie Peter D. Martin, il ouvre la librairie City Lights, une enseigne qui ne propose que des livres de poche, plus abordables. Elle sera prolongée par une maison d'édition, en 1955.

En 1955, Ferlinghetti pousse un peu plus loin cette idée d'une démocratisation culturelle par les livres en créant la collection « Pocket Poets », qui accueille des poèmes de jeunes auteurs. Il signe lui-même le premier titre de la série, Pictures of the Gone World.

Le titre qui rendra la collection célèbre, et fera un peu plus connaître la Beat Generation, sera bien entendu Howl, d'Allen Ginsberg, un long poème épique sur la jeunesse déboussolée des États-Unis. Dès 1956, les exemplaires de Howl and Other Poems sont confisqués, et Ferlinghetti arrêté pour « diffusion de contenu obscène ». Un procès retentissant suivra, duquel Ferlinghetti sortira blanchi et la liberté de création grandie.

Dans l'effervescence des années 1960, Ferlinghetti continuera son travail d'édition, mais aussi de poète, en participant aux mouvements de contestation aux États-Unis et dans le monde, revendiquant l'autonomie politique des peuples.

Fait Commandeur au sein de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2007, Ferlinghetti n'a jamais cessé d'écrire et de publier des poèmes, des essais, des journaux et des romans, dont le dernier, Little Boy, en 2019. Il avait aussi traduit plusieurs ouvrages, dont le recueil Paroles, de Jacques Prévert.