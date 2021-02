L'éditeur des mémoires de Woody Allen veut attaquer HBO pour un documentaire

Skyhorse Publishing montre les dents : l'éditeur a laissé entendre qu'il pourrait attaquer en justice la chaine HBO, pour une utilisation que la société présente comme « non autorisée » de la version audio d'Apropos of Nothing, lu par Woody Allen lui-même.

Allen v. Farrow, série documentaire en quatre parties, est actuellement diffusée par la chaine américaine HBO. Pour rendre compte du point de vue du réalisateur sur l'affaire qui l'oppose à sa fille adoptive, Dylan Farrow, qui l'accuse d'agressions sexuelles. Deux enquêtes avaient été ouvertes contre le réalisateur dans les années 1990, sans retenir d'éléments contre lui.

Apropos of Nothing a été publié par Arcade Publishing, une filiale de Skyhorse Publishing, en mars 2020, dans un relatif silence médiatique en raison de la pandémie de coronavirus, tout juste identifiée.

Le fair use insuffisant ?

« Ni les producteurs ni la chaine HBO n'ont approché Skybound pour demander la permission d'utiliser des extraits du livre audio », affirme Tony Lyons, président de Skybound, dans un communiqué envoyé au Los Angeles Times. Selon l'éditeur, « de larges extraits » du livre audio seraient utilisés par la chaine.

En réponse aux accusations de l'éditeur, Kirby Dick et Amy Ziering, réalisateurs de la série documentaire, ont indiqué « avoir utilisé les extraits des mémoires de Woody Allen dans un cadre légal, autorisé par la doctrine du Fair Use ». Cette dernière permet certains usages de contenus protégés par le copyright, notamment dans un cadre pédagogique ou à des fins d'information. Généralement, de courts extraits sont couverts par la doctrine du fair use.

Woody Allen et son épouse, Soon-Yi Previn, ont eux aussi dénoncé la série documentaire, assurant que la chaine ne leur avait laissé « que quelques jours » pour faire état de leur point de vue et réponses aux accusations portées par les intervenants.

