Les Ensablés - Vache tachetée et concombre fugitif d'Octave Mirbeau

La première édition de ce recueil date de 1919. On la doit à la veuve de Mirbeau, la scandaleuse Alice Regnault, ex-courtisane devenue millionnaire grâce à ses charmes, et épousée en catimini par Octave Mirbeau en 1887, sans doute pour sa beauté qu'il jugeait irrésistible; et dont il paya le prix fort, par un pessimisme inguérissable. Toutefois, il ne faudrait pas croire que la publication posthume de "La vache tachetée" ait été la manifestation d'un remords. de la part d'une épouse éplorée... Loin de là!

Déjà, en 1917, tout juste veuve, elle avait fait publier par opportunisme un faux intitulé Le testament politique d'Octave Mirbeau, dans lequel son mari (qui était incapable d'écrire depuis des années), se déclarait soudain patriote et reniait ainsi les opinions libertaires de toute sa vie. En 1919, comme l'indique Pierre Michel dans le dictionnaire Octave Mirbeau, alors que se prépare le recueil de contes, elle fait « vendre (...) toute la bibliothèque de son mari, tous ses manuscrits, toute sa correspondance et toutes ses œuvres d’art ! Les lettres de Monet et de Rodin, en particulier, n’ont jamais été retrouvées. »

Télécharger les livres d'Octave Mirbeau

Il y aurait un roman à faire sur cette femme qui gâcha la vie d'Octave Mirbeau, jusqu'à lui faire considérer que le bonheur était impossible entre l'homme et la femme. Une des nouvelles du recueil réédité par l'Arbre Vengeur porte d'ailleurs sur ce thème. Intitulée Vers le bonheur, elle raconte un amour condamné dès le soir du mariage, lorsque le mari s'aperçoit qu'il ne pense absolument pas comme sa femme. C'est à propos de la couleur de la Lune. Il la voit rose, elle non, et ils se disputent gentiment là-dessus, sans comprendre d'abord que derrière cette nuance, c'est l'abîme qui les sépare. Le texte se conclut par cette phrase, très significative de ce que pensait Mirbeau : « La souffrance est peut-être la seule chose qui puisse rapprocher l'homme de la femme. »

A la lecture du recueil, on ne peut qu'être frappé par l'extraordinaire diversité des nouvelles. Certaines sont fantaisistes, dont ce fameux Concombre fugitif (publié en 1894), clin d'œil à Alphonse Allais qui y répondit lui aussi par un texte intitulé Pour faire plaisir à Mirbeau. C'est l'histoire d'un jardinier (une des passions de Mirbeau soit dit en passant), appelé Hortus, dont la marotte est de collectionner les fleurs que personne ne possède. Dans ce jardin extraordinaire évolue un concombre fugitif, aperçu et jamais saisi... Ce qui donne lieu à de très beaux passages :

Les fleurs que j’aime sont les fleurs de nos prairies, de nos forêts, de nos montagnes. Je vais demander à l’Amérique septentrionale la miraculeuse beauté de ses Composées, la majesté de ses hélianthes et de ses sylphiums. Au Japon, je cherche l’obscène candeur de ses lis, l’exubérante et fastueuse joie de ses pivoines, la verve folle de ses ipomées. L’Orient m’apporte toute la diversité innumérable de ses bulbes, l’extraordinaire chiffonnage de ses pavots, de ses anémones, de ses renoncules. Et que dire de la Suisse, où de chaque pente de rocher sort une merveille de vie végétale, où le caillou est hospitalier à la petite graine qui se confie à lui, où la neige couve et prépare les ardentes soirées printanières ?

C'est que Mirbeau a tous les talents. Il peut être drôle et ironique, comme dans Une lecture qui met en scène un écrivain mondain devant deux femmes du monde extasiées par le texte qu'il leur lit, une somme de niaiseries incroyables.

Poétique, quand il évoque certains paysages de Bretagne et de Normandie, il est aussi féroce vis-à-vis de son prochain. Peut-être parce qu'il souffrait lui-même, il ne supportait pas la souffrance des autres, même celle des animaux. Dans Le petit gardeur de vaches, il met en scène l'horreur d'un petit chat torturé par un jeune garçon, que le héros révulsé par cette abomination (et la perspective de ce que fera plus tard le bourreau) finit par assassiner. Ailleurs, ce sont deux petits ramoneurs qui meurent dans le froid.

Le monde, pour Mirbeau, est affreusement cruel. Que les intoxiqués du "livre qui fait du bien" passent leur chemin. Misanthrope, peut-être, Mirbeau fut aussi toujours du côté des victimes. Rappelons qu'il paya de ses deniers l'amende infligée à Zola lors de l'affaire Dreyfus. Il était riche, ce qui ne l'empêchait pas d'être sincère. Il ne cherche pas à donner de leçon : il écrit et agit quand il le peut.

Il hait l'hypocrisie. Dans Croquis bretons, il dresse le portrait d'un socialiste ayant fait fortune, et qui, tout en continuant à discourir sur l'injustice du monde, maltraite ses paysans. Le texte reste actuel. Il y aurait beaucoup à dire sur les millionnaires télévisés qui ne cessent de nous abreuver de morale...

Mais Mirbeau est bien plus que cela, un grand écrivain. La plus longue nouvelle du recueil vaut à elle seule le détour. Intitulée Un homme sensible, elle fait toucher au lecteur l'incommensurable noirceur du mal. On y sent certes l'influence de Poe et de Dostoïevski, mais Mirbeau sait y mettre sa pâte avec son style net, précis, classique, français en un mot. Ecrit à la première personne, le récit met en scène un jeune homme, fils de famille, obsédé, dénué de toute morale, et qui, un jour, jette son dévolu sur une jeune fille du village, merveilleusement belle et sensuelle. Malheureusement pour lui, elle le refuse, lui préférant un jeune bossu que le héros prend en horreur. Alors, l'obsession ne le quitte plus (on songe au Cœur révélateur de Poe) : il lui faudra un jour ou l'autre tuer le petit bossu, pour prendre la fille, et ce n'est pas fini... Je n'en dirai pas plus. Tout au long du texte, on espère une lueur, quelque chose à quoi se raccrocher. Rien ne viendra. Le monde est décidément atroce... Comme le dit Stéphane Babey dans son introduction : « Ce texte d'une violence inouïe est assurément un sommet de l'œuvre d'Octave Mirbeau » .

Chers lecteurs, allez en librairie chercher ce formidable ouvrage qui vous donnera, comme à moi, l'envie de vous plonger dans les œuvres moins connues de Mirbeau, comme ce roman Le calvaire dont on me dit le plus grand bien.

Hervé BEL.

(1) Alice Regnault, veuve Octave Mirbeau, Pierre Michel. 1994. On trouvera sur la toile plusieurs études de ce spécialiste de Mirbeau. Il est par ailleurs, avec Jean-François Nivet, l'auteur d'une biographie Octave Mirbeau, l'imprécateur au cœur fidèle (1990).