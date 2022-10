Les Ensablés - Régis Messac et le polar lettré, par François Ouellet

On sait que cet auteur encore largement méconnu, dont Hervé Bel a déjà chroniqué, pour les Ensablés, son titre le plus célèbre, Quinzinzinzili, fait l’objet d’une réhabilitation soutenue, depuis plusieurs années, par Olivier Messac et les éditions Ex-Nihilo, et qu’un magazine, Quinzinzinzili, l’univers massacquien, alimente depuis une quinzaine d’années la redécouverte et la reconnaissance de l’écrivain touche-à-tout.

La jeune maison d’édition La Grange batelière a édité récemment trois romans policiers inédits de l’écrivain (Le Mystère de Monsieur Ernest, La Taupe d’or et Ardinghera), auquel s’ajoutera un quatrième et dernier polar (Cinis in cinerem) en janvier prochain. Ce cycle romanesque acquiert un intérêt particulier du fait que Messac est l’auteur d’une thèse, soutenue en 1929, sur les origines du roman policier : Le « Detective novel » et l’influence de la pensée scientifique (éditée à l’époque chez H. Champion et disponible aux éditions Les Belles Lettres).

J’ai lu récemment le premier de ces inédits, Le Mystère de Monsieur Ernest, paru en feuilleton — sous le pseudonyme facétieux de Gontran Lenoir — dans Le Quotidien du 6 octobre au 6 novembre 1928. Écrit donc à l’époque où Messac travaille à sa thèse, ce roman est fascinant moins par l’originalité de sa trame que par sa facture, puisque Messac se trouve à inscrire dans l’enquête que mène son personnage sa propre réflexion sur le genre policier.

Ce personnage, c’est ici Benoît Bandan, que le narrateur, sorte de Watson qui va l’assister dans son enquête, présente d’abord comme un individu sans grand intérêt, un incapable et un insouciant, une sorte de raté qui n’a pas terminé ses études de droit. Cette opinion, toute la petite ville de Buch la partage, et c’est pourquoi Bandan étonne lorsqu’il émet des observations sensées, sans que jamais on ne le prenne au sérieux, si ce n’est tout à la fin du roman lorsqu’il permettra à la justice de faire la lumière sur une affaire dans laquelle le juge d’instruction aussi bien que la gendarmerie se seront montrés d’une rare incompétence.

Évidemment, ce ressort romanesque est un poncif (la vérité est dévoilée par celui dont on n’attendait rien), et Messac en abuse un peu trop, mais ce n’est pas par là que le roman innove, je l’ai dit. C’est que Bandan, que tout le monde méprise et observe avec ironie, a des lettres policières : il connaît bien Sherlock Holmes, les histoires d’Edgar Poe, il a même tout lu des obscurs feuilletonnistes que sont Gustave Aimard (1818-1883) et Pierre Decourcelle (1856-1926) ; surtout, il en a retiré d’autres enseignements, car les méthodes et investigations qu’on trouve dans les polars lui paraissent toujours douteuses, aussi invraisemblables qu’insuffisantes.

Double de Messac, Bandan explique au narrateur les faiblesses des romans policiers. Ce n’est pas tant par l’accumulation de preuves ou par le profil psychologique des personnages mis en cause que Bandan arrive à voir clair, mais par ses connaissances littéraires et critiques du roman policier qu’il progresse dans une enquête aussi informelle qu’hésitante. Un bon enquêteur, c’est somme toute un bon lecteur, ou un lettré, et la littérature peut aussi être une « méthode » et non seulement une affaire de rêveur.

« Mais les crimes ont toujours pour cause les passions, et pour bien deviner les causes des crimes il faut avoir connu, être capable de connaître toutes les passions », dit Bandan tout à la fin du roman. L’enquêteur idéal est donc à l’image de l’érudit Messac : il embrasse large, il est curieux de tout, parce que l’érudition aussi, comme le crime, peut être considérée comme un des beaux-arts.

Dans sa postface au roman, Guibert Lejeune glose longuement sur le nom inventé de la petite ville dans laquelle se déroule cette histoire : Buch. Il croit trouver la réponse du coté de Auch, dans la vallée du Gers, que Messac connaissait pour y avoir vécu quelques mois. Divers éléments du texte tendent à le confirmer. Mais compte tenu de la forte dimension littéraire du roman, je ne crois pas qu’il faille à tout prix chercher un ancrage géographique à la ville décrite par le romancier : Buch, c’est « livre » en allemand, une manière pour Messac de désigner métaphoriquement la trace intertextuelle que suit Bandan dans son enquête. Il est probable que, dans l’esprit de Messac, Buch se superpose ici à Auch, le livre métamorphosant le réel gascon. Car c’est bien la littérature qui a le dernier mot.

Tout cela n’en fait pas pour autant un roman didactique, loin de là. On s’amuse beaucoup, parce que l’ironie et l’humour de Messac interviennent à divers niveaux. Le Mystère de Monsieur Ernest est un drôle de polar autant qu’il est un roman drôle, et à cet égard il atteint un sommet lorsque, au moment d’établir l’authenticité du testament laissé par l’un des cadavres qui sont à l’origine de l’enquête, deux jargonneux experts en graphométrie livrent des avis contraires. Avis que Bandan, plus futé, résumera ainsi : « Le premier expert n’a pas tort, mais le second a raison », ce qui fait du testament un « faux authentique ».

Si Le Mystère de Monsieur Ernest est mollement préfacé par François Hoff, spécialiste du polar, et postfacé plus rigoureusement par Guibert Lejeune, spécialiste de Messac, l’édition est malheureusement un peu bâclée. On a joint à l’édition quelques illustrations d’époque, ce qui est une très bonne idée, mais il aurait été convenable d’en indiquer les références ; on a ajouté encore quelques notes de bas de page explicatives (sans mention de leur auteur) parfois bavardes (par exemple sur G. Aimard), parfois saugrenues (une note reproduit en ancien français l’extrait en français moderne des Méditations philosophiques de Descartes cité Bandan), parfois… manquantes : témoin « le panama de Monsieur Perrichon » (p. 85), issu du Voyage de monsieur Perrichon (1860), pièce d’Eugène Labiche et satire de cette bourgeoisie que Messac ne portait pas dans son cœur.

François Ouellet — octobre 2022