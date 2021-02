Les Grattaculs : une collection LGBTQI+, et bien plus, de Paulette éditrice

« Après quatre années d’activité, en janvier 2020, nous avons décidé de prendre une année de pause. Évidemment, nous n’avions pas prévu la crise sanitaire mondiale, mais ce fut ainsi. […] Cette fois, avec l’envie d’accentuer notre engagement social et la dimension militante », nous explique Guy Chevalley.

La maison, qui imprime en Suisse — « un véritable défi économique » —, avec des systèmes d’abonnement pour éviter de détruire les invendus, lance donc un appel à textes, autour des thématiques LGBTIQ+. La collection qui en découlera est baptisée Grattaculs, petit nom délicieux pour désigner les baies d’églantier.

« Nous avons diffusé l’appel voilà deux semaines, en communicant auprès des associations concernées, qui ont largement relayé l’appel », reprend Noémi Schaub. « On ne s’y attendait pas, mais on a constaté une véritable attente, autant que l’on a découvert combien les gens guettaient, sur notre site, les évolutions. »

Ouvrir les perspectives

Les Grattaculs, ce sera « une collection plurielle, douce et intrépide », expliquent-ils, qui veut également pallier un vide. « Au départ, nous avions constaté qu’aucune structure dédiée à ces sujets n’existait en Suisse. Puis, nous avons découvert Il est l’heure éditions, qui a quelque chose de plutôt pédagogique, à destination de la jeunesse », reprend l’éditrice. Mais avec un seul titre au catalogue, semble-t-il, dont l’auteure est également l’éditrice.

« On a même imaginé qu’il puisse y avoir un problème dans la francophonie : d’abord avec la fermeture de maisons en France, Des ailes sur un tracteur et Le Phare blanc… ça nous a tout de même interpellés. Et puis, le café-librairie Livresse, à Genève, qui faisait acte de point de ralliement, avec la crise, a décidé de ne plus préserver que son café », balaye Guy Chevalley.

En somme, il devenait nécessaire de s’agiter un peu. De là, découle la collection, avec des textes plongeant dans la diversité, « mais également pour sortir de l’étiquette “Ce sont des livres LGBTQI+, donc pour les communautés concernées.” En réalité, on peut apporter d’autres perspectives, même à ceux qui ne sont pas directement concernés ».

Concernée et alliée, Paulette veut jouer le rôle de porte-voix et offrir un espace de création et de diffusion autour des thématiques LGBTIQ+. Le premier ouvrage de cette collection sera pluriel, doux et intrépide ! Pour lui donner vie, Paulette lance un appel aux écritures. Toute participation peut lui être soumise jusqu’au dimanche 28 mars 2021. Retrouver l'appel à textes

« On a aussi imposé dans les textes la présence du mot “confiture”, parce que l’on fait de la confiture avec les grattaculs, et qu’il est plus facile de parler de confiture que de citer ces petites baies », plaisante Noémi Schaub.

Les outils juridiques existent, manquent les faits

Publier des ouvrages dont les thèmes et questionnements habitent leurs propres discussions et échanges, voilà une première étape. « Évidemment, il y a le volet sociétal, social, politique, mais nous réfléchissons à toutes ces choses depuis bien longtemps. L’actualité politique n’est qu’une partie de ces problématiques. »

En effet, en décembre dernier, le Parlement suisse a adopté une législation permettant le mariage pour les couples homosexuels, avec des années de retard en regard d'autres pays de l'Europe. D’ailleurs, un référendum porté par les milieux ultraconservateurs est prévu prochainement : signe que l’acceptation est encore loin d’être acquise.

Guy Chevalley et Noémi Schaub

Pour Guy Chevalley, auteur également, « il y a ce désir personnel de se mettre au service de ma communauté. Je suis gay, je me suis rappelé que je savais faire des livres pas trop mal, et que cela pouvait prendre cette forme. 2020, ce fut une année difficile pour les personnes fragilisées, mais plus encore du fait de leur identité ».

Et d’ajouter : « Utiliser l’acronyme LGBTQI+, cela biaise le discours, parce qu’il ne s’agit pas d’une communauté uniforme : elle reflète des réalités différentes, tant en termes de précarisation que d’accès à la parole publique. » Pour cette raison, le premier ouvrage sera pluriel, afin de ne pas faire parler une seule communauté.

« Les avancées légales, c’est une chose. Mais on en arrive à une situation comme celle du sexisme face aux inégalités entre hommes et femmes : tous les outils juridiques sont presque là. Ne manquent que la prise de conscience et les faits. »

Attendant avec impatience les créations qu’ils recevront — et ouverts à la fiction, la non-fiction, ou même la bande dessinée et les albums jeunesse, tout en prenant en compte les contraintes tarifaires de l’impression en local — les deux éditeurs souhaitent avant tout offrir une accessibilité aux œuvres. « Le prix ne doit pas en prendre un coup… », note Noémi Schaub.

Enfin, quand les premiers textes seront arrivés, il faudra reprendre le bâton de pèlerin pour discuter avec les pouvoirs publics, et tenter d’obtenir des soutiens à l’édition. « Paulette a son siège à Lausanne, et on a la chance d’avoir toujours reçu le soutien de la ville. Si l’on a un capital sympathie et une certaine notoriété, cela nous aidera bien plus à rechercher des aides financières. Je n’imagine pas ce que cela aurait été si l’on démarrait la maison de zéro… », conclut-elle.

crédit photo Guy Chevalley et Noémie Schaub © Igor Pjörrt