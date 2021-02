Un rendez-vous sur Twitch autour de la littérature jeunesse

« Poésie partout », animé par et pour des professionnels de la littérature jeunesse en région Grand Est, garantit plus de quatre heures de direct, à travers des tables rondes thématiques, des animations et autres concours, le 11 février 2021.

« Garder le lien, mettre en réseau, se réunir (même virtuellement), découvrir et partager », autant de raisons pour l’équipe d’Interbibly, association professionnelle de coopération régionale des acteurs du livre, de la documentation et du patrimoine écrit, d’organiser un événement en ligne le 11 février à destination des acteurs du livre et de la lecture, indique un communiqué.

Bibliothécaires, éditeurs, auteurs, professeurs documentalistes, organisateurs de manifestations littéraires sont invités à découvrir ceux qui font l’actualité de la rentrée littéraire jeunesse en région Grand Est. Organisé en parallèle du Marché de la poésie jeunesse de Tinqueux (10 au 13 février) et en collaboration avec la booktubeuse Bulledop, « Poésie partout » sera rythmé par l'intervention d'auteurs illustrateurs, d'éditeurs au fil de quatre tables rondes thématiques (BD, albums, romans et poésie), de 13h30 à 18h.

Ces temps d'échanges seront animés par Mirko Claudot, libraire à La Parenthèse (Nancy), Amélie Plançon, directrice de Lecture et loisirs et du Salon régional du livre pour la jeunesse (SLRJ) de Troyes, Audrey Rossi, libraire à La Bouquinette (Strasbourg) et Mateja Bizjak-Petit, directrice Marché de la poésie jeunesse, Centre de créations pour l’enfance de Tinqueux.

EDITION: le Prix du Livre Grand Est 2020 salue trois livres

Le programme complet de l'événement est accessible ci-dessous, et le lien vers l'inscription se trouve par ici.

Enfin, les professionnels du livre sont invités à participer en envoyant leurs vidéos coups de cœur (2 minutes maxi) sur un livre jeunesse d’un auteur de la région, un événement littéraire ou un projet à poesiepartoutgrandest@gmail.com. Elles seront diffusées entre les tables rondes, au milieu d'autres surprises !