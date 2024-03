Marseille : un séminaire sur le développement de la lecture à l'international  

Cet événement a pour but de développer la coopération régionale et internationale dans le domaine de la lecture publique. Le COBIAC, qui mobilise actuellement un réseau de cent bénévoles, se concentre sur sept priorités parmi lesquelles l'ingénierie de projets de bibliothèques, le don et l'acquisition de livres, l'accompagnement professionnel des bibliothécaires, et l'organisation d'événements culturels, avec des interventions dans diverses régions du monde incluant le Maghreb, le Proche-Orient, l'Asie du Sud-Est, l'Afrique Sub-saharienne, l'Océan Indien et la France.

Le séminaire intitulé Mutations et enjeux du développement de la lecture à l'international : Quelles coopérations ? vise à réunir des représentants des pays partenaires (Algérie, Burkina Faso, Djibouti, Laos, Guinée, Liban, Maroc, Palestine, République du Congo, Sénégal, Togo, et Palestine) ainsi que des partenaires français, associatifs ou institutionnels, et l'ensemble des adhérents du COBIAC.

Ouvert à tous sur inscription, y compris aux bibliothécaires, acteurs de la chaîne du livre, et militants de la lecture, le séminaire propose trois jours d'ateliers, de conférences et de réflexions sur l'accès à la lecture, la formation des professionnels, le rôle du numérique, et l'éducation à la citoyenneté, parmi d'autres sujets.

Cette rencontre offre une opportunité unique pour échanger sur les défis actuels et futurs de la lecture et de la coopération internationale dans un contexte de changements politiques et culturels. Les deux derniers jours permettront également aux partenaires étrangers de visiter des établissements culturels locaux, de rencontrer des professionnels et des publics, et d'échanger sur la solidarité internationale et la lecture dans leurs pays respectifs.

Le Programme détaillé :

Salle de conférence de la bibliothèque de l’Alcazar - 25 mars

I. Lancement du séminaire par Véronique Balleret - présidente du COBIAC et Julien Vidal - président de l’ABF PACA-Corse.

Intervention d’un élu de la Ville de Marseille.

Présentation des partenaires internationaux, des contextes d’intervention et introduction.

II. Table ronde

Quelles pistes de coopération internationale possible entre bibliothèques ?

III. Synthèse

par José Rose - professeur émérite de sociologie à Aix-Marseille Université

Ateliers gratuits, sur inscription

Bibliothèque de l’Alcazar, Médiam et Territoires Solidaires

26 Mars

1. Accompagnements et échanges professionnels

2. Production, acquisition et dons de livres

3. Numérique & lecture

27 mars

4. Financements & institutions

5. Bibliothèques et apprentissage de la citoyenneté

6. Travail en réseaux

28 & 29 mars

Visites touristiques et culturelles

Balade littéraire maritime dans la Rade du port de Marseille

